Смерть детей, уход Безруковой, реакция на СВО: как живет Игорь Ливанов

Заслуженный артист России Игорь Ливанов несколько лет не снимается в кино. Чем он сейчас занимается, как складывается его личная жизнь?

Чем известен Ливанов

Игорь Ливанов родился 15 ноября 1953 года в Киеве. После окончания школы переехал в Ленинград и окончил Российский государственный институт сценических искусств. В 1988 году переехал в Москву.

Актер дебютировал в кино в 1979 году в драме «Безответная любовь». Наибольшую популярность ему принесла роль Сергея Черкасова по прозвищу Тридцатый в боевике «Тридцатого уничтожить!». Также он снимался в лентах «Кодекс бесчестия», «На углу, у Патриарших», «Графиня де Монсоро», «Господа офицеры», «Страна ОЗ», «Все включено», «Анатомия убийства» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Ливанова

Первой супругой Игоря Ливанова стала Татьяна Пискунова, с которой он познакомился в театральном институте. В 1979 году у пары родилась дочь Ольга. В августе 1987 года супруга артиста с дочерью погибли в железнодорожной катастрофе, когда на станции Каменская грузовой состав врезался в хвост стоявшего у платформы пассажирского поезда, разрушив последние вагоны.

Во второй раз Ливанов женился на коллеге Ирине Бахтуре (ныне Безрукова). В 1989 году у них родился сын Андрей, в 2000 году брак распался. Супруга актера ушла к народному артисту РФ Сергею Безрукову.

Игорь Ливанов c женой Ольгой и сыном Андреем Фото: Usoev Gennady/legion-media.ru

«Я читал, что бросил жену и ребенка. Я пытался все время всем кричать: „Господа, это не так! Это все вранье“. В конце концов я просто отказался от любых комментариев на эту тему», — признался артист в документальном фильме «Игорь Ливанов. Рай, который создал я».

В марте 2015 года сын Ливанова и Безруковой в возрасте 25 лет скоропостижно скончался у себя дома. Пережить потерю второго ребенка актер смог благодаря работе, поскольку алкоголь, как отметил Ливанов, не помогал.

«В самые тяжелые времена, когда я пил, пил и пил, сознание оставалось ясным, боль не притуплялась. Надо самому справляться с теми трудностями, которые выпадают, и никогда свои руки не опускать. Уныние — грех», — заявил он.

Сейчас Ливанов состоит в браке с юристом по имени Ольга, которая младше его на 25 лет. Они воспитывают сыновей Тимофея и Илью.

«Я себя мальчишкой чувствую благодаря ей. Мы познакомились, когда я освободился от предыдущей своей жизни. Друзья устроили мне мальчишник. В какой-то момент я оказался рядом с девушкой, которая мне понравилась, и сказал ей на ухо: „Я приударю“. Она улыбнулась», — поделился актер воспоминаниями в программе «Секрет на миллион».

Как Ливанов отреагировал на СВО

Игорь Ливанов поддерживает проведение спецоперации. По словам артиста, он был свидетелем Майдана и предполагал, что события приведут к СВО.

«Да, я ватник. Я тот самый ватник, который Чехов, Толстой, Тургенев — это все ватники. Я знаю других актеров, я горжусь, что у них такая позиция. Например, Володя Стеклов, он из Луганска, практически оттуда не вылезает», — сказал Ливанов в программе «Новые русские сенсации».

По словам актера, с 2014 года он неоднократно сталкивался с предательством друзей с родины, но никогда не испытывал ненависти к украинцам.

Чем сейчас занимается Ливанов

Игорь Ливанов в 72 года продолжает творческую деятельность. Он гастролирует со спектаклями, но не снимается в кино.

Последний раз он принимал участие в съемках ленты «Высшая мера» в 2022 году. Премьера сериала состоялась в июне 2024 года.

