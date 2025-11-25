Погода в Москве в среду, 26 ноября: ждать ли сильного холода и снегопада

Погода в Москве в среду, 26 ноября: ждать ли сильного холода и снегопада

В Москве и Московской области завтра, 26 ноября, ожидаются осадки в виде дождя со снегом, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 26 ноября

В Москве завтра, 26 ноября, в дневное время воздух прогреется днем только до +2 градусов.

«26 ноября будет облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки (снег, переходящий в дождь), ночью местами гололедица. Температура в Москве ночью — от -1 до +1 градуса, по области — от -3 до +2 градусов. Температура днем в Москве — от +2 до +4 градусов, по области — от 0 до +5 градусов. Ветер южный, 4–9 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в российскую столицу и область в ближайшие дни придет волна небольшого потепления.

«Большую часть вторника погоду будет определять гребень антициклона, благодаря чему осадки маловероятны. Под утро в столичном регионе похолодает до -2 градусов, дороги покроются коркой льда толщиной от 4 до 9 мм. Во вторник вечером, с приближением теплого атмосферного фронта, пойдет небольшой мокрый снег и наступит слабая оттепель, до +2 градусов. Затем температура станет повышаться и пик потепления придется на четверг. Несмотря на дожди, термометры покажут +5–7 градусов», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, ночью 26 ноября в столичном регионе прогнозируются небольшие, а местами умеренные осадки — снег, переходящий в дождь. Днем осадки продолжатся, а по области могут быть умеренными. Температура ночью составит от -2 до 0 градусов, а днем воздух прогреется до +4 градусов. Местами возможна гололедица. Давление ожидается в районе 745–750 мм ртутного столба, а влажность воздуха будет очень высокой — от 93% до 97%.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 26 ноября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 ноября в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде снега.

«26 ноября будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью — от -2 до -4 градусов. Днем — от 0 до -2 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, ночью в Северной столице столбики термометров опустятся до -4 градусов, а с учетом ветра будет ощущаться как -7 градусов. Утром температура сохранится на уровне -1 градуса. Днем сильного потепления не ожидается. К вечеру в городе снова подморозит до -3 градусов. Значительных осадков в этот день не прогнозируется. Небо будет покрыто облаками. Ветер ожидается южного направления, слабый, со скоростью 1–2 м/с. Атмосферное давление будет высоким и стабильным, около 762 мм ртутного столба.

