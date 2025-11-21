Лютая метель и дубак до −20? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать

На следующей неделе в Москве пасмурные дни будут чередоваться с прояснениями. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 24 по 30 ноября, ждать ли лютой метели и дубака до −20 градусов?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По данным метеорологических центров, заключительная декада ноября 2025 года в Москве ознаменуется переходом от поздней осени к зиме с постепенным понижением температуры и разнообразными осадками. Так, период с 20 по 30 ноября будет характеризоваться неустойчивой погодой, когда пасмурные дни будут чередоваться с прояснениями, а дожди сменятся снегом.

Понедельник, 24 ноября, принесет заметное похолодание: дневная температура впервые опустится ниже нуля и составит −2 градуса. Ветер западный со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление немного повысится. Вторник, 25 ноября, будет одним из самых холодных дней в этом периоде. Днем термометры покажут −2 градуса, ночью температура воздуха опустится до −4 градусов.

Среда, 26 ноября, не принесет потепления. Дневная температура будет на уровне −1 градуса. Ветер западный сильный, со скоростью 7 м/с. Атмосферное давление останется низким — 741 миллиметр ртутного столба. Четверг, 27 ноября, тоже будет морозным: днем термометры покажут −1 градус, ночью воздух остынет до −2 градусов. Ветер западный порывистый. Погода будет пасмурной.

Пятница, 28 ноября, сохранит морозную погоду. Дневная температура составит −3 градуса, ночная — опустится до −5 градусов. Небо будет покрыто облаками с прояснениями. Ветер западный и юго-западный умеренной силы. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 745–748 миллиметров ртутного столба. Суббота, 29 ноября, и воскресенье, 30 ноября, завершат месяц устойчивой морозной погодой. Дневные температуры ожидаются на уровне −3 градусов, ночные — от −5 до −7 градусов. Погода будет преимущественно облачной, но возможны осадки в виде снега.

Таким образом, лютой метели и дубака до −20 градусов в российской столице на следующей неделе не прогнозируется.

Какая погода будет в Москве в начале декабря

По предварительным данным метеоцентров, погода в понедельник, 1 декабря, будет облачной. Температура воздуха днем составит −1 градус, а ночью столбик термометра опустится до −5 градусов. Ветер ожидается юго-восточный умеренный, со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление будет 749 миллиметров ртутного столба. Ожидаются осадки в виде снега. Во вторник, 2 декабря, температура днем останется на уровне −1 градуса, а ночью будет −5 градусов. Ветер сменится на юго-западный, его скорость уменьшится до 3 м/с. Давление немного повысится — до 750 миллиметров ртутного столба. Среда, 3 декабря, будет теплее: днем столбики термометров будут показывать −1 градус, ночью — −4 градуса. Ветер западный слабый, 2 м/с. Атмосферное давление сохранится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

В четверг, 4 декабря, москвичей ждет потепление: дневная температура достигнет 0 градусов, а ночная — составит −3 градуса. Возможно выпадение снежных осадков в течение дня. Ветер вновь будет западным со скоростью 3–4 м/с. Пятница, 5 декабря, станет самым теплым днем в этом периоде. Днем воздух прогреется до 0, а ночью остынет до −4 градусов. Ветер сохранит западное направление и усилится до 4 м/с. Атмосферное давление продолжит медленно расти и достигнет 752 миллиметров ртутного столба.

В первую субботу месяца, 6 декабря, снова похолодает до −2 градусов днем и −5 градусов ночью. Ветер будет юго-восточным 4 м/с. В воскресенье, 7 декабря, будет немного теплее. Днем воздух остынет до −1 градуса, а ночью — до −4 градусов. Ветер юго-восточный умеренный, 3 м/с.

