Густой снегопад и дубак до −25? Погода в Москве в начале декабря: что ждать

Согласно прогнозу, основанному на статистических данных, первый зимний месяц в Москве начнется с умеренных морозов и сильной облачности. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 декабря, ждать ли густых снегопадов и дубака до −25 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале декабря

По предварительным данным метеоцентров, погода в понедельник, 1 декабря, будет облачной. Температура воздуха днем составит −1 градус, а ночью столбик термометра опустится до −5 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление будет 749 миллиметров ртутного столба. Ожидаются осадки в виде снега. Во вторник, 2 декабря, температура днем останется на уровне −1 градуса, а ночью будет −5 градусов. Ветер сменится на юго-западный, его скорость уменьшится до 3 м/с. Давление немного повысится — до 750 миллиметров ртутного столба. Среда, 3 декабря, будет немного теплее. Днем столбики термометров будут показывать −1 градус, ночью — −4 градуса. Ветер западный, слабый, 2 м/с. Атмосферное давление сохранится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

В четверг, 4 декабря, москвичей ждет небольшое потепление. Дневная температура достигнет нуля градусов, а ночная составит −3 градуса. Возможно выпадение снежных осадков в течение дня. Ветер вновь будет западным, со скоростью 3–4 м/с. Пятница, 5 декабря, станет самым теплым днем в этом периоде. Днем воздух прогреется до нуля, а ночью остынет до −4 градусов. Ветер сохранит западное направление и усилится до 4 м/с. Атмосферное давление продолжит медленно расти и достигнет 752 миллиметров ртутного столба.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первую субботу месяца, 6 декабря, вновь похолодает до −2 градусов днем и −5 градусов ночью. Ветер будет юго-восточным, 4 м/с. В воскресенье, 7 декабря, будет немного теплее. Днем воздух остынет до −1 градуса, а ночью — до −4 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный, 3 м/с. Начало новой недели, понедельник 8 декабря, будет морозным. Днем столбики термометров опустятся до −5 градусов. Ветер юго-восточный, 4 м/с. Во вторник, 9 декабря, дневная температура составит −1 градус, ночная — −5 градусов. Ветер сменится на юго-западный, его скорость будет 3 м/с. Завершится первая декада в среду, 10 декабря, с температурой −2 градуса днем и −5 градусов ночью. Ветер вновь будет юго-восточным, со скоростью 3 м/с. Ожидаются незначительные осадки в виде снега. Атмосферное давление в эти дни будет стабильным и составит в среднем 750 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, в Москве в начале декабря густых снегопадов и дубака до −25 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале декабря

Период с 1 по 10 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге будет характеризоваться устойчивой отрицательной температурой, снегопадами и промозглым ветром.

Понедельник, 1 декабря, станет самым холодным днем в этом периоде. Температура воздуха днем составит −4, а ночью столбик термометра опустится до отметки −8 градусов. Ожидается облачная погода со снегопадами, ветер будет восточным, умеренной силы, со скоростью около 4 м/с. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. Вторник, 2 декабря, принесет небольшое потепление. Дневная температура поднимется до −2 градусов, ночная будет около −6 градусов. Среда, 3 декабря, будет немного теплее — днем около −1 градуса, ночью до −5 градусов. Небо по-прежнему будет скрыто облаками, возможен слабый снег. Ветер переменится на юго-восточный. Четверг, 4 декабря, отметится дальнейшим потеплением. Температура днем достигнет нуля градусов, а ночью составит −3 градуса. Погода останется облачной, но осадки станут менее вероятными. Ветер будет южным, умеренным.

Пятница, 5 декабря, продолжит тенденцию к потеплению. Днем термометр покажет +1 градус, ночью — около −2 градусов. Небо будет затянуто облаками, возможна морось. Суббота, 6 декабря, станет самым теплым днем периода. Дневная температура составит +2 градуса. Ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и дождем. Воскресенье, 7 декабря, принесет похолодание до −1 градуса днем и −3 градусов ночью.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В понедельник, 8 декабря, в Северной столице будет немного холоднее — днем около −2 градусов, ночью до −4 градусов. Сохранится облачная погода с периодическим снегом. Вторник, 9 декабря, отметится температурой −3 градуса днем и −5 градусов ночью. Небо будет покрыто облаками, снегопад продолжится. Среда, 10 декабря, завершит период с температурой −2 градуса днем и −4 градуса ночью. Погода останется пасмурной, с вероятностью снегопада.

