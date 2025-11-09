Магнитные бури сегодня, 9 ноября: что завтра, боли, проблемы с сосудами

Сегодня, 9 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возмущенном состоянии, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 9 и 10 ноября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 9 ноября, составляет 65%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 65%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 30%. Вероятность спокойной магнитосферы — 5%» — отметили ученые.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что прогноз магнитных бурь на ближайшие трое суток довольно сильно окрашен в желтые и красные цвета.

«Но все же это лишь малые и средние бури. Еще двое-трое суток назад энергия здесь высвобождалась совсем в ином режиме, по две-три крупных вспышки в сутки, тогда, в частности, произошел ряд событий уровня X и близкого к нему, так что эволюция центра явно проходит в благоприятном направлении с точки зрения минимизации геомагнитных последствий. Из минусов можно отметить, что чисто визуально суммарный темп выделения энергии в наблюдающихся малых вспышках выглядит сильно недостаточным для группы пятен такого размера. Так что есть ощущение, что основная энергия все еще копится, и область вполне еще может войти в историю — крупный взрыв прямо напротив Земли это практически гарантирует. Остальные центры выглядят безобидными, и не претендуют ни на что больше, чем просто строка в каталоге», — подчеркнули эксперты.

Опасны ли магнитные бури для человека

Врач-терапевт Искандар Хасанов советует во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами, а при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — рекомендует медик.

Доцент Сеченовского университета врач Павел Бережанский отметил, что колебания геомагнитного поля Земли могут негативно сказаться на здоровье диабетиков, астматиков и людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов.

«Нужно пить больше жидкости, необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — пояснил он.

