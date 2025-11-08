Надоедливые дожди и тепло до +5? Погода в Москве в начале недели: что ждать

На следующей неделе температура воздуха в Москве будет на 5 градусов выше климатической нормы, сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 10 по 12 ноября, ждать ли надоедливых дождей и тепла до +5 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Татьяны Поздняковой, сильных осадков в начале недели в Москве не ожидается.

«Модели долгосрочных прогнозов погоды практически единодушны в том, что следующая неделя ноября в Москве сохранится относительно теплой, с аномалией температуры воздуха +4–5 градусов. Солнечных дней ждать не приходится, как и значимых осадков. Суточный ход температуры будет практически отсутствовать, а ветерок на северной периферии станет усиливаться, что сделает погоду несколько менее комфортной. Поэтому одеваться нужно будет теплее», — рассказала она.

По данным метеоцентров, вторая неделя ноября 2025 года принесет в российскую столицу заметное похолодание, характерное для поздней осени. Погода в понедельник, 10 ноября, ожидается облачной. Температура воздуха днем составит около +5 градусов, а ночью столбик термометра покажет +3 градуса. Из-за повышенной влажности, которая будет на уровне 84%, и западного ветра со скоростью 2 м/с, по ощущениям будет холоднее. Атмосферное давление будет относительно низким, около 747 миллиметров ртутного столба. Возможны небольшие осадки.

Вторник, 11 ноября, не принесет существенных изменений. Прогнозируется такая же пасмурная погода. Дневная температура сохранится на уровне +6 градусов, а ночная опустится до +3 градусов. Ветер будет северо-западным, слабым, около 1 м/с. Атмосферное давление немного повысится до 748 миллиметров ртутного столба. Высокая влажность в 90% сохранит ощущение сырости и промозглости.

В среду, 12 ноября, похолодает еще сильнее. Днем воздух прогреется лишь до +4 градусов, а ночью температура составит +3 градуса. Ветер ожидается восточный, умеренный, со скоростью 2 м/с. Атмосферное давление продолжит медленно расти и достигнет 751 миллиметра ртутного столба. Погода останется преимущественно пасмурной, с осадками.

Таким образом, в Москве в начале следующей недели надоедливых дождей не ожидается, но прогнозируется тепло до +5 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

Погода в Санкт-Петербурге в понедельник, 10 ноября, ожидается холодной и пасмурной. Температура воздуха утром составит около +2 градусов, а днем прогреется лишь до +3 градусов. Из-за влияния северо-восточного ветра со скоростью около 2 м/с по ощущениям будет еще холоднее. Атмосферное давление будет стабильным, около 758 миллиметров ртутного столба. В течение дня ожидается облачная погода с осадками в виде легкого дождя.

Вторник, 11 ноября, не принесет существенного потепления. Утром температура воздуха будет находиться на уровне +1 градуса, а днем достигнет отметки в +3 градуса. Ветер будет слабым, восточным и южным, около 2 м/с. Атмосферное давление немного повысится. Небо останется покрытым облаками, но осадки маловероятны, и погода местами может быть переменной облачности.

Среда, 12 ноября, в Северной столице будет немного теплее, но более дождливой. Дневная температура поднимется до +6 градусов, а ночная составит около +4 градусов. Ветер усилится, сменив направление на южное и юго-западное, со скоростью 3-4 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 760 миллиметров ртутного столба. Погода будет пасмурной, с высокой вероятностью легкого дождя в течение дня.

