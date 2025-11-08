Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 11:05

Магнитные бури сегодня, 8 ноября: что завтра, сильные головные боли, стресс

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 8 ноября, Землю накрыла магнитная буря уровня G2, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра?

Будут ли магнитные бури 8 и 9 ноября

По информации специалистов ИКИ РАН, магнитные бури уровня G2 вызваны вспышками, которые произошли на Солнце 5 и 6 ноября.

«Планету все же задел край одного из плазменных облаков, основная масса которых, ожидавшаяся вчера, со всей очевидностью, все же прошла мимо планеты. В результате, график магнитных бурь за последние двое суток имеет довольно странный вид. В целом за последние трое суток, с 6 по 8 число, наблюдались самые сильные бури более чем за месяц. Надо заметить, что геомагнитное событие оказалось очень неблагоприятным для людей, намеревавшихся увидеть полярные сияния. Как можно заметить из графика, всплески геомагнитной активности приходились исключительно на дневное время (для часовых поясов центральной части страны), а темные ночные часы все оказались раскрашены зеленым цветом. Впрочем, такое, конечно, время от времени случается», — отметили ученые.

Эксперты добавили, что в настоящее время сохраняются геомагнитные предупреждения на ближайшие дни, связанные со все еще повышенным уровнем солнечной активности.

«Но ударов сравнимой мощности с тем, который ожидался накануне, среди них уже нет. В то же время всплеск солнечной активности не завершен, и риски новых сильных вспышек пока сохраняются», — резюмировали специалисты.

Почему магнитные бури влияют на здоровье людей, что говорят медики

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru объяснил, что магнитные бури, которые происходят на Земле, влияют на самочувствие некоторых людей, потому что в человеческом теле содержится много электролитов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости — это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток [создающий магнитное поле]. И не всегда в лучшую сторону это происходит», — отметил врач.

Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений также сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — пояснил специалист.

Читайте также:

Ледяные ливни и холод до −15? Погода в Москве в конце ноября: чего ждать

Штормовой ветер и холод до -9? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Погода в Москве в субботу, 8 ноября: ждать ли резкого похолодания и снега

магнитные бури
новости
прогнозы
космос
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские «Кинжалы» и БПЛА «отомстили» за атаки ВСУ
ВСУ попытались атаковать важный энергообъект в Курске
Россияне бросились за ипотекой и побили рекорд
В МО сообщили об освобождении населенного пункта в Днепропетровской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 ноября: где сбои в России
Удары по Украине сегодня, 8 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Власти Крыма пригласили Трампа в гости
«Одни гастарбайтеры»: легенда советского биатлона жестко прошелся по РПЛ
ВСУ не смогли удержать последние позиции в Купянске под натиском ВС РФ
Депутат ответил на слова Трампа о якобы нежелании России завершить СВО
В Харькове остановилось метро
Европе грозят многомиллиардные траты за помощь Киеву
Украина может получить кредит в €100 млрд от неожиданного союзника
Валерия не вошла в число номинантов на Grammy
Землю накрыла мощная магнитная буря
Почти 10 компаний решили «воскресить» популярность лабубу в России
В европейской стране закрываются АЗС из-за санкций против ЛУКОЙЛа
Купянск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 ноября
Захарова назвала варварством отмену выступления Абдразакова в Италии
Появились новые детали взрыва в жилом доме под Тулой
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.