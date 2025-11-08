Магнитные бури сегодня, 8 ноября: что завтра, сильные головные боли, стресс

Сегодня, 8 ноября, Землю накрыла магнитная буря уровня G2, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра?

Будут ли магнитные бури 8 и 9 ноября

По информации специалистов ИКИ РАН, магнитные бури уровня G2 вызваны вспышками, которые произошли на Солнце 5 и 6 ноября.

«Планету все же задел край одного из плазменных облаков, основная масса которых, ожидавшаяся вчера, со всей очевидностью, все же прошла мимо планеты. В результате, график магнитных бурь за последние двое суток имеет довольно странный вид. В целом за последние трое суток, с 6 по 8 число, наблюдались самые сильные бури более чем за месяц. Надо заметить, что геомагнитное событие оказалось очень неблагоприятным для людей, намеревавшихся увидеть полярные сияния. Как можно заметить из графика, всплески геомагнитной активности приходились исключительно на дневное время (для часовых поясов центральной части страны), а темные ночные часы все оказались раскрашены зеленым цветом. Впрочем, такое, конечно, время от времени случается», — отметили ученые.

Эксперты добавили, что в настоящее время сохраняются геомагнитные предупреждения на ближайшие дни, связанные со все еще повышенным уровнем солнечной активности.

«Но ударов сравнимой мощности с тем, который ожидался накануне, среди них уже нет. В то же время всплеск солнечной активности не завершен, и риски новых сильных вспышек пока сохраняются», — резюмировали специалисты.

Почему магнитные бури влияют на здоровье людей, что говорят медики

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru объяснил, что магнитные бури, которые происходят на Земле, влияют на самочувствие некоторых людей, потому что в человеческом теле содержится много электролитов.

«Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости — это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток [создающий магнитное поле]. И не всегда в лучшую сторону это происходит», — отметил врач.

Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений также сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — пояснил специалист.

