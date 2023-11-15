Кардиолог назвал причину влияния магнитных бурь на самочувствие человека Кардиолог Конев связал влияние магнитных бурь на человека с электролитами в теле

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Магнитные бури влияют на самочувствие некоторых людей, потому что в человеческом теле содержится много электролитов, сообщил NEWS.ru врач-кардиолог Юрий Конев. Он пояснил, что электролиты реагируют на электрический ток и, соответственно, изменения магнитного поля.

Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости — это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток [создающий магнитное поле]. И не всегда в лучшую сторону это происходит, — заявил Конев.

При этом он заметил, что людей, на которых геомагнитные возмущения действительно как-то влияют, очень мало. В большинстве случаев на самочувствие жалуются впечатлительные люди, которые начитались статей о метеочувствительности, заметил Конев.

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю в ночь на 12 ноября. Она продлилась три дня и достигала уровня G1. Ученые связывают участившиеся вспышки на Солнце и, соответственно, геомагнитные возмущения на Земле с тем, что звезда приближается к пику своего 25-го цикла активности.