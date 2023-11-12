Магнитная буря сегодня, 12 ноября: что о ней известно, кто в опасности На Земле 12 ноября ожидается слабая магнитная буря

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Мощная магнитная буря, вызванная новой вспышкой на Солнце, обрушилась на Землю в ночь на 12 ноября, сообщает лаборатория солнечной астрономии Солнца Физического института Российской академии наук. Какой она интенсивности, какими последствиями обернется?

Что известно о магнитной буре 12 ноября

По прогнозам ученых, магнитная буря продлится до 14 ноября. Пик возмущения геомагнитной сферы Земли пришелся на полночь 11 ноября. Следующие три дня мощность вспышек составит 3 балла и утихнет к 15 ноября.

Специалисты центра «Фобос» также предупреждают о магнитных бурях в воскресенье. Согласно данным прогнозистов, к вечеру 12 ноября геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние.

«В ночь на воскресенье возмущения магнитосферы Земли достигнут уровня слабых магнитных бурь класса G1. По предварительным прогнозам, магнитная буря ожидается непродолжительной, во второй половине воскресного дня интенсивность возмущений уменьшится, геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние», — говорится на сайте «Метеовести».

Частое проявление магнитных бурь прогнозисты связывают с тем, что, приближаясь к пику своего очередного 25-го цикла, Солнце становится максимально активным.

Какими последствиями может обернуться магнитная буря 12 ноября

Магнитные бури могут стать причинами помех в радиосвязи, вызвать сбои в работе энергетических систем, а также перебои в работе космических аппаратов, возможно появление северного сияния.

Метеозависимым людям рекомендуется соблюдать некоторые предосторожности и избегать стрессовых ситуаций.

«Желательно ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, по возможности надо больше отдыхать и гулять на свежем воздухе», — сообщили специалисты «Фобоса».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Когда еще в ноябре будут магнитные бури

Согласно данным лаборатории солнечной астрономии Солнца Физического института РАН, 22 ноября на Землю обрушится мощная магнитная буря, которая достигнет 5 баллов из 9 возможных. Геомагнитное поле ослабнет 23 числа, после чего 24 ноября новая вспышка на Солнце приведет к очередному усилению геомагнитного поля до уровня G1.

В субботу, 25 ноября, магнитная буря продлится. Ее интенсивность оценивается в 5 баллов.

Как магнитная буря влияет на мозг человека

Геомагнитные возмущения оказывают влияние на здоровье человека, так как процессы, происходящие в нервной системе, связаны с электрическими импульсами, сообщил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

«Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо, наоборот, сильнее. Так же и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. <...> По этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость», — объяснил врач.

Терапевт-невролог Александр Евдокимов в беседе с NEWS.ru также предупредил о сильном влиянии магнитных бурь на новорожденных детей, которые из-за незрелости структур головного мозга могут в период активности на Солнце быть капризными, много плакать и плохо спать. Также уязвимы люди пожилого возраста.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрень, сонливость, может ухудшиться общее самочувствие и нарушиться работоспособность», — объяснил он.

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