Магнитная буря 14 и 15 ноября: какая мощность, кто в опасности Ближайшая магнитная буря на Земле ожидается 22 ноября

Фото: Carlos Gauna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сильный геомагнитный шторм этого месяца на время ослабнет. В магнитном поле планеты наступает период затишья — колебания составят от 0 до 2 баллов. Какой прогноз на сегодня и завтра?

Будет ли магнитная буря 14 и 15 ноября

Наибольшая геомагнитная активность во вторник, 14 ноября, будет наблюдаться с 18:00 по московскому времени и до полуночи нового дня. Мощность геоударов достигнет двух баллов, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

По прогнозам ученых, 15 ноября геомагнитная активность достигнет трех баллов с двух до восьми часов утра. В остальное время суток магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии. Вероятность магнитной бури в эти дни составит 5%.

Когда в ноябре будет сильная магнитная буря

Сильная магнитная буря ожидается 22 ноября. Она достигнет уровня G1, который продержится на протяжении всего дня. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и появиться сонливость.

Аналогичный прогноз ученые дают на 24 и 25 ноября. 23 числа магнитосфера будет возбужденной, но не достигнет уровня магнитной бури.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Сергей Богачев также сообщил NEWS.ru, что до конца года возможно неоднократное повторение сильных магнитных бурь уровня G3.

«Активность Солнца растет, снижения не предвидится. Еще два года как минимум бури такого уровня будут регулярно повторяться. Вероятность повторения до Нового года довольно велика», — уточнил Богачев.

Для кого опасны магнитные бури

Геомагнитные возмущения оказывают наибольшее влияние на новорожденных людей, заявил NEWS.ru врач-терапевт, невролог Александр Евдокимов. Младенцы в период магнитных бурь могут много плакать, капризничать и испытывать трудности со сном. Это связано с незрелостью структур головного мозга. Ухудшение состояния также могут замечать люди пожилого возраста.

Чтобы снизить риски влияния вспышек на Солнце на организм человека, врач рекомендует соблюдать режим труда и отдыха, чтобы разгрузить нервную систему.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии — все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — отметил Евдокимов.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская также предупредила пенсионеров, что в период магнитных бурь у них может кружиться голова.

«Некоторые старики это называют „сдвиг по фазе“. Для них это конец света. Им приходится объяснять, что в таких случаях есть определенные препараты, которые могут помочь пережить природные явления», — сказала она NEWS.ru.

Влияют ли магнитные бури на интернет и сотовую связь

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что удары солнечных бурь не оказывают никакого влияния на сотовую связь и интернет. По его словам, геомагнитные возмущения могут сказаться только на работоспособности спутниковой и космической связи.

«Это касается только спутниковой связи, космической связи, ультракоротких волн. Если мы говорим об обычной сотовой связи, она защищена от этого полностью, равно как и интернет. Кроме спутника, вряд ли что-то может быть задето подобным образом», — пояснил эксперт.

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