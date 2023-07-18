Врач рассказал, как защититься от воздействия магнитной бури Врач Евдокимов посоветовал метеозависимым людям не заниматься тяжелой физической активностью

Врач-терапевт, невролог Александр Евдокимов рассказал NEWS.ru, что для сведения к минимуму воздействия магнитной бури стоит соблюдать режим труда и отдыха. Кроме того, нужно отказаться от тяжелой физической активности. Также он посоветовал заняться любимым хобби, чтобы нервная система была в балансе и могла разгрузиться.

Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии — все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе, — рассказал Евдокимов.

По словам врача, больше всего магнитные бури влияют на детей дошкольного возраста и грудничков. Они могут начать беспричинно плакать, капризничать, хуже есть и спать, так как у них еще незрелые структуры головного мозга. Также уязвимы люди старше 45 лет и пожилого возраста.

Пожилые люди подвержены магнитным бурям. Это связано с тем, что с возрастом гибкость сосудистых стенок изменяется, они становятся менее упругими, появляются различные отложения. Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, сонливость, может ухудшиться общее самочувствие и нарушиться работоспособность, — заявил Евдокимов.

Терапевт добавил, что метеозависимы люди с неуравновешенной и неустойчивой психикой. Они плохо реагируют на изменения в погоде.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин назвал основную ошибку поведения во время магнитных бурь. По его словам, это нездоровый образ жизни. Врач подчеркнул, что дополнительные нагрузки на организм во время геомагнитных возмущений приводят к еще большему ухудшению самочувствия.