Врач указал на основную ошибку поведения во время магнитных бурь Терапевт Кондрахин призвал отказаться от курения и алкоголя во время магнитных бурь

Фото: shutterstock

Главной ошибкой, которую совершают многие в период магнитных бурь, является ведение нездорового образа жизни, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он подчеркнул, что дополнительные нагрузки на организм во время геомагнитных возмущений приводят к еще большему ухудшению самочувствия.

Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря, и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать, — пояснил специалист.

По его словам, основная ошибка — это нарушение здорового образа жизни, в том числе употребление алкоголя, курение, эмоциональное истощение и недостаток сна, которые усиливают действие магнитной бури на организм.

Чтобы уменьшить воздействие геомагнитных возмущений, медик посоветовал высыпаться, не перенапрягаться и по возможности отказаться от табака и спиртного.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 24 мая, ожидается очередная магнитная буря.

Ранее врач-эндокринолог Анна Гончарова посоветовала при магнитных бурях уменьшить количество соли в еде и постараться побольше находиться на свежем воздухе.