Правила расчета оплаты за отопление изменятся в Москве Власти Москвы сами смогут определять порядок расчета оплаты за отопление

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Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому органы государственной власти Москвы смогут самостоятельно определять порядок расчета оплаты за отопление в многоквартирных домах, документ размещен на официальном портале правовой информации. Мера необходима для предотвращения значительного роста платы за ЖКУ, связанного с годовыми колебаниями климата.

Ранее в столице начисление платежей производилось на основании данных за прошедший год. Теперь власти Москвы будут сами контролировать и устанавливать порядок расчета оплаты коммунальных услуг за отопление.

Дело в том, что в последние несколько лет в Москве были как аномально холодные зимы, так и теплые. Из-за этого иногда плата за среднемесячный объем потребляемого тепла, начисленная по итогам предыдущего года, оказывалась завышенной.

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали повышение платы за коммунальные услуги в России. С 1 июля 2024 года она вырастет на 9,8%, это произойдет за счет удорожания газа и электроэнергии. В ведомстве отметили, что дополнительная индексация цен на газ в 2024 году составит 4,2%, на передачу электроэнергии — 3,1%, на само электричество для населения — 2,9%. Окончательный размер тарифов на коммунальные услуги определят власти регионов. За соблюдением ограничения в 9,8% будет следить ФАС.