Как вырастут цены на ЖКУ в 2024 году, кто имеет право на льготы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость оплаты коммунальных услуг в России в 2024 году может подняться до 9,8%, следует из прогноза Минэкономразвития. Как повысится плата за ЖКУ, кто имеет право на льготы?

Когда подорожают ЖКУ в 2024 году

Плата за коммунальные услуги в России с 1 июля 2024 года вырастет на 9,8%. Это произойдет за счет удорожания газа и электроэнергии.

В ведомстве отметили, что дополнительная индексация цен на газ в 2024 году составит 4,2%, на передачу электроэнергии — 3,1%, на само электричество для населения — 2,9%.

Окончательный размер тарифов на коммунальные услуги определят региональные власти. За соблюдением ограничения в 9,8% будет следить Федеральная антимонопольная служба.

«По отдельным муниципальным образованиям размер индексации может превысить установленный индекс по субъекту РФ более чем на величину предельного отклонения на основании предложений высших должностных лиц субъектов с учетом реализации инвестиционных программ, соблюдения долгосрочных тарифов в рамках концессионных соглашений», — говорится на сайте Минэкономразвития.

В результате расходы на коммунальные услуги семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 квадратных метров, увеличатся примерно на 500 рублей.

Какие льготы на ЖКУ предоставлены многодетным и инвалидам

Многодетные семьи могут получить скидку на оплату воды, света и газа. Ее минимальный размер — 30%. Если в семье растут 10 и более детей, льгота составляет 50%.

Инвалидам всех групп и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация в размере 50% от расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг — водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом.

Какие льготы на ЖКУ предоставлены пенсионерам

Пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет имеют право на возмещение 50% от суммы взносов на капитальный ремонт. Гражданам старше 80 лет государство компенсирует 100% начисленной суммы.

В большинстве регионов России льготы по оплате услуг ЖКХ также предоставляются предпенсионерам, имеющим статус «Ветеран труда». Они могут получить компенсацию расходов в 50% на капремонт и на оплату расходов за горячую и холодную воду, электрическую и тепловую энергию, газ.

Какие льготы на ЖКУ имеют военные

Военным пенсионерам предоставляются льготы в виде уменьшения стоимости фактически потребленных коммунальных услуг на 50%.

Преференции также могут быть предоставлены сотрудникам спецслужб и служащим по контракту. Размер субсидии устанавливается региональным правительством. Отслужившие более 20 лет в армии лица могут рассчитывать на получение льготы в размере 30–60% от оплаты ЖКУ.

Члены семьи умерших или погибших в период прохождения военной службы имеют право на оплату полной стоимости коммунальных услуг за счет государства.

Как сэкономить на ЖКУ

Жители многоквартирных домов имеют право на пересмотр размера платы за вывоз мусора, если они долго отсутствовали, рассказал юрист Константин Крохин.

«Если граждане уезжают на отпуск на дачу или на море, они могут запросить перерасчет платы за вывоз твердых бытовых отходов», — объяснил он.

Юрист отметил, что перерасчет можно потребовать, если в квартире никто не проживал от пяти дней до шести месяцев. Соответствующее заявление необходимо передать в управляющую компанию не позднее чем через месяц после возвращения.

При этом пересчет платы за содержание и текущий ремонт жилья в случае отсутствия жильца не предусмотрен.

«А вот коммунальные услуги должны рассчитываться исходя из показаний счетчиков. Если граждане уезжают и не пользуются услугами, то показания будут равны нулю», — напомнил Крохин.

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