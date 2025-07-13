Назван нюанс, который может помешать Орбакайте продать недвижимость в РФ

Певице Кристине Орбакайте будет непросто продать недвижимость в России, заявила в беседе с NEWS.ru риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. По ее словам, Орбакайте лишилась любви своих поклонников, и это может оттолкнуть потенциальных покупателей квартир.

Я бы не стала до сделки упоминать, что квартира принадлежит Кристине Орбакайте. Чтобы квартира продавалась ноунейм. Имя Кристины Орбакайте, наоборот, может оттолкнуть некоторых потенциальных покупателей. Если оценивать ситуацию с Кристиной Орбакайте, то она и ее мама потеряли любовь российских зрителей, поэтому вряд ли стоит озвучивать принадлежность недвижимости к певице, — отметила Перескокова.

Ранее Кристина Орбакайте заявила, что уезжает из США. Пока у ее дочери Клавдии каникулы, они решили отправиться в Японию. Орбакайте приезжала в Россию на заработки, но сейчас у нее нет концертов. В РФ у певицы осталась недвижимость — несколько квартир в Москве.

До этого Орбакайте опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщение с соболезнованиями по поводу смерти известного стилиста Дмитрия Вишневского. Она также приложила снимки образов, которые близкий друг создал для нее в рамках популярного шоу «Маска».