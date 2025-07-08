«Светлая память»: Орбакайте сообщила о смерти близкого друга

Певица Критина Орбакайте опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщение с соболезнованиями по поводу смерти известного стилиста Дмитрия Вишневского. Она также приложила снимки образов, которые близкий друг создал для нее в рамках популярного шоу «Маска».

Светлая память, дорогой Дима. Сколько красивых образов ты создал для меня. Талантливый, красивый, интересный, как же так?! — написала Орбакайте.

Ранее Орбакайте опубликовала запись с изображением закулисья своего концерта на Кипре. Поддержать артистку во время выступления пришла ее мать Алла Пугачева в компании своих детей-двойняшек Лизы и Гарри, а также муж Кристины, предприниматель Михаил Земцов.

Также певица впервые за долгое время выложила фото своего младшего сына Дени Байсарова. Артистка опубликовала пост в честь дня рождения наследника: 10 мая ему исполнилось 27 лет. Сын Орбакайте покинул соцсети три года назад и начал вести скрытый образ жизни, хотя ранее активно занимался своим личным блогом.