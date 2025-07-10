Тайные квартиры Орбакайте за миллионы. Почему не продает, вернется ли в РФ

На днях певица Кристина Орбакайте заявила, что уезжает из США. Пока у ее дочери Клавдии каникулы, они решили отправиться в Японию. Раньше Орбакайте приезжала в Россию на заработки, но сейчас у нее нет концертов. В РФ у певицы осталась недвижимость — несколько квартир в Москве. Где они находятся, сколько стоят, как выглядят и почему она их не продает — в репортаже NEWS.ru.

Где находятся апартаменты Орбакайте

Кристина приобрела жилье в доме в пяти минутах ходьбы от Белорусского вокзала. Корреспондент NEWS.ru отправился посмотреть район. У выхода станции метро «Белорусская» туда-сюда снуют люди, на улицах бешено сигналят машины. Территории вокруг вокзалов всегда считались криминальными местами из-за количества карманников.

До ЖК «Четыре ветра» на Большой Грузинской, 69 идти всего 300 метров. Жилой комплекс можно принять за здание делового центра: на «Белорусской» таких много, эта локация еще и сосредоточие офисной жизни. Своей территории у ЖК практически нет: погулять, например, с собакой или ребенком негде, выходишь из дома и сразу попадаешь в стремительную жизнь столицы.

На первом этаже здания расположены фитнес-клуб премиум-класса и несколько заведений: раменная, итальянский ресторан и ресторан греческой кухни. Посадка не полная, но посетителей, несмотря на дневное время суток, довольно много. Заведения недешевые: средний чек составляет примерно 3500–5000 рублей.

«Работаем с 2020 года, но Орбакайте мы ни разу не видели, хотя у нас популярное заведение и много звезд бывает, приходили и Ольга Бузова, и Филипп Киркоров, и много кто еще. Контингент разный. Днем у нас обедают офисные служащие, вечером — представители бизнеса, в выходные — семьи», — рассказал менеджер греческого ресторана.

ЖК «Четыре ветра» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что пишут о ЖК «Четыре ветра» и как выглядит квартира Орбакайте

ЖК «Четыре ветра» относится к элитному классу жилья. На «Яндекс Картах» у него высокий рейтинг — 4,5 балла, отзывы в основном положительные, и в одном из них упоминается, что в «Четырех ветрах» две квартиры у Орбакайте. Пользователи Сети отмечают удачное расположение, транспортную доступность, круглосуточную охрану, чистоту, подземный паркинг, мойку, грамотные и удобные планировки квартир, из минусов — плохую шумоизоляцию и высокую стоимость апартаментов.

Две квартиры Орбакайте на Большой Грузинской — подарок мужа певицы, бизнесмена, стоматолога Михаила Земцова. Каждая стоит $2 млн, их общая площадь составляет 500 квадратных метров. Кроме апартаментов, в этом ЖК Орбакайте принадлежат три машиноместа, это еще 20 млн рублей. Интерьер жилплощади выполнен в стиле ар-деко: большие панорамные окна, много мягкой яркой мебели. В 2024-м Орбакайте пыталась продать квартиры, выставив каждую за 200 млн рублей.

Никто из заведений на первом этаже ЖК не вспомнил, что видел Орбакайте. Возможно, она редко появлялась в «Четырех ветрах» и пользовалась окружающей инфраструктурой. Риелтор, почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов предположил, что недвижимость покупалась с целью инвестиций.

ЖК «Четыре ветра» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Я не знаю, какими мотивами руководствовалась госпожа Орбакайте, но это вложение при любом раскладе может рассматриваться как инвестиция. Это центр Москвы, комплекс не самого низкого уровня, и если недвижимость будет дешеветь, то эта будет дешеветь последней. Весьма возможно, что это инвестиционная покупка», — поделился мнением с NEWS.ru риелтор.

Он отметил, что дорогое инвестиционное жилье далеко не всегда сдается, многие владельцы боятся испортить ремонт, и оно простаивает до тех пор, пока его не продадут.

От кого досталась Орбакайте первая квартира, как выглядит

Первая квартира досталась Орбакайте от матери, певицы Аллы Пугачевой. Это квартира на 1-й Тверской-Ямской улице в центре столицы. Ее артистка получила от Моссовета в 1980 году. Жилплощадь находится в пешей доступности от станции метро «Маяковская». Дом — «сталинка», с лепниной и высокими, под четыре метра, потолками. Пугачева любила эту квартиру, она жила в ней некоторое время, и сначала жилье выглядело как вполне типичное для того времени: обои в цветочек и большие чугунные радиаторы.

Позже артистка выкупила соседние апартаменты и увеличила площадь почти вдвое — до 170 метров. Часть квартиры, где раньше жила Пугачева, Орбакайте оставила нетронутой, в присоединенной сделала капитальный ремонт в стиле индустриального лофта. Дизайнеры использовали натуральные материалы: кожу, камень и дерево. В большинстве помещений стены выполнены из обтесанного камня, на полах дубовый паркет. И если другие квартиры для певицы — инвестиция, вложение денег, то эта скорее бывший дом, в который были вложены силы и любовь, с ним связаны хорошие моменты, и от него она вряд ли поспешит избавиться.

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