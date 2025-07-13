Суд принял решение по аресту подростка, напавшего на школьниц в Домодедово Напавшего в Домодедово на двух школьниц подростка арестовали на два месяца

Подростка, который напал на двух школьниц в Домодедово и жестоко избил молотком, отправили под арест, сообщает Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области. По его данным, 16-летнему парню предъявили обвинение в покушении на убийство двух человек.

С участием фигуранта проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно рассказал и показал, как совершил нападение на потерпевших. По ходатайству следствия судом обвиняемый арестован до 11 сентября 2025 года, — говорится в сообщении.

На приложенном видео запечатлен момент проверки показаний подростка на месте преступлений. Он рассказал следователю, что напал на школьницу и трижды ударил ее по голове молотком.

Ранее сообщалось, что подросток напал на школьниц в районе садоводческого товарищества и нанес своим жертвам удары по голове тяжелым предметом. Одна из пострадавших сумела спастись бегством и сообщить взрослым о произошедшем, что позволило оперативно вызвать медицинскую помощь. Обе девочки были экстренно доставлены в медицинское учреждение.