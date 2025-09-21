Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Яблочная пастила — это источник магния, железа, калия и витаминов РР, С и Е. А еще это очень вкусное угощение к чаю. Рассказываем, как приготовить фруктовое лакомство в домашних условиях.
Ингредиенты
- Яблоки — 500 г
- Сахар — 4 ст. л.
Способ приготовления
Яблоки вымойте, нарежьте кусочками, удалив семена. Выложите в глубокую кастрюлю, влейте 100 мл воды, вскипятите на небольшом огне.
Когда яблоки размягчатся, пюрируйте их с помощью блендера. Продолжайте варить на небольшом огне.
Распределите пюре по противню, застеленному бумагой для выпекания, тонким слоем (около 5 мм).
Готовьте на 100 градусах четыре часа в приоткрытой духовке.
Яблочная пастила готова! Для удобства хранения сверните ее рулетиком.
