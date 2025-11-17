Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 16:29

В НИИ гриппа раскрыли правду об эпидемии ОРВИ в России

Директор НИИ гриппа: заболеваемость ОРВИ в России не достигла масштабов эпидемии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), однако оснований для объявления эпидемии пока нет, заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. По его словам, текущая ситуация соответствует обычному сезонному подъему, характерному для этого времени года, передает ТАСС.

В Российской Федерации в настоящее время регистрируется подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, но об эпидемии говорить рано, — сказал Лиознов.

Эксперт пояснил, что большинство случаев заболевания в настоящее время связано с вирусом гриппа А (H3N2). Этот возбудитель является традиционным для сезонных всплесков заболеваемости и циркулирует в популяции вместе с другими штаммами уже несколько десятилетий.

Специалист особо подчеркнул, что грипп способен протекать в тяжелой форме и обострять хронические заболевания. К группам повышенного риска он отнес беременных женщин, детей младшего возраста, лиц старше 65 лет, а также пациентов с различными хроническими патологиями.

Лиознов также отметил, что в стране продолжается прививочная кампания против гриппа. Он напомнил, что многолетняя практика вакцинации доказала ее эффективность и безопасность, при этом иммунопрофилактика рекомендована всем гражданам, начиная с шестимесячного возраста.

Ранее вирусолог Ольга Карпова заявила, что единственным эффективным способом защиты в сезон гриппа является вакцинация. По ее словам, в этом году эпидемия начнется раньше из-за климатических условий.

Россия
эпидемии
грипп
ОРВИ
