МВД раскрыло правду о взрывном устройстве в купюре из Солнечногорска МВД: сведения о СВУ и купюрах в Солнечногорске не соответствуют действительности

Сведения о том, что в Солнечногорске рядом с пачкой пятитысячных купюр, найденной на улице, обнаружено взрывное устройство, не соответствуют действительности, заявила представитель МВД Ирина Волк. В Telegram-канале она отметила, что 14 ноября дежурная часть ведомства по городскому округу получила сообщение о деньгах.

Информирую, что это не соответствует действительности, — написала Волк.

Купюры обнаружили на дороге возле одного из домов на улице Баранова. Сотрудники полиции провели проверку и установили, что купюры оказались сувенирными. Опасных предметов поблизости от них обнаружено не было.

Волк призвала представителей СМИ и блогосферы при подготовке публикаций проверять сведения из неофициальных источников. Также она попросила не допускать распространения недостоверных данных, которые вводят в заблуждение россиян.

Ранее жительница Красногорска сообщила, что 12 ноября заметила в детском магазине ТЦ «Окей» в поселке Путилково свернутую пятирублевую купюру. При этом в городе за сутки до этого мальчику разорвало руку от СВУ, замаскированного подобным образом.