Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 16:43

МВД раскрыло правду о взрывном устройстве в купюре из Солнечногорска

МВД: сведения о СВУ и купюрах в Солнечногорске не соответствуют действительности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сведения о том, что в Солнечногорске рядом с пачкой пятитысячных купюр, найденной на улице, обнаружено взрывное устройство, не соответствуют действительности, заявила представитель МВД Ирина Волк. В Telegram-канале она отметила, что 14 ноября дежурная часть ведомства по городскому округу получила сообщение о деньгах.

Информирую, что это не соответствует действительности, — написала Волк.

Купюры обнаружили на дороге возле одного из домов на улице Баранова. Сотрудники полиции провели проверку и установили, что купюры оказались сувенирными. Опасных предметов поблизости от них обнаружено не было.

Волк призвала представителей СМИ и блогосферы при подготовке публикаций проверять сведения из неофициальных источников. Также она попросила не допускать распространения недостоверных данных, которые вводят в заблуждение россиян.

Ранее жительница Красногорска сообщила, что 12 ноября заметила в детском магазине ТЦ «Окей» в поселке Путилково свернутую пятирублевую купюру. При этом в городе за сутки до этого мальчику разорвало руку от СВУ, замаскированного подобным образом.

МВД
Ирина Волк
купюры
СВУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев раскрыл, когда в парках Подмосковья начнется предновогодний сезон
Макрон внезапно заговорил по-украински
Растлитель с коловратом на лбу: клона Тесака поймали на педофилии
Лучше маринада! Что такое соленад и как его приготовить для любого мяса
Дочка Маликова решила поменять имидж
Кинокритик рассказал об интересном знакомстве с Томом Крузом в России
Станция «Судного дня» упомянула соседнюю с Россией страну в сообщении
Военэксперт спрогнозировал судьбу укрепрайона ВСУ в Гуляйполе
В Госдуме высмеяли собравшегося бороться с коррупцией Зеленского
В МИД России оценили готовность политсил Конго к миру
Мишустин назвал особенность сотрудничества России и Китая в рамках ШОС
Военэксперт назвал срок выхода ВС России к Запорожью
В ДНР сообщили, что ВСУ при отступлении оставляют руины
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
В ШОС оценили инициативу России по созданию совета по развитию
Зеленский прокомментировал коррупцию на Украине
Экс-нардеп ответил, кто может сыграть решающую роль в судьбе Зеленского
Россиян предупредили о последствиях хранения сковородок в духовке
Автоэксперт рассказал, когда купленную машину можно вернуть в салон
В Госдуме раскрыли, что означают слова Писториуса о войне России и НАТО
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.