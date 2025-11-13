Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Полицию я не видела»: жительница Красногорска нашла свернутую купюру в ТЦ

Жительница Красногорска рассказала о найденной в «Детском мире» свернутой купюре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница подмосковного Красногорска рассказала NEWS.ru, что вечером 12 ноября заметила в детском магазине в ТЦ «Окей» в поселке Путилково свернутую пятирублевую купюру. Зная о том, что за сутки до этого в их городе мальчику разорвало руку взрывчаткой, замаскированной подобным образом, она обратилась к администрации магазина.

Пришла в торговый центр «Окей» в Путилково, там есть «Детский мир». И мы выбирали дочке игрушку. Я ходила по отделам и увидела, что валяется вот эта, скрученная как втулка, купюра. И сверху этой купюры стояла такая штучка желтая. Там обычно бывает надпись «Осторожно, мокрый пол», — рассказала женщина.

Персонал заверил посетительницу, что сейчас в магазин едет директор. По его прибытии решат, что делать, но полицию пока не вызывали.

Потом я взяла все, что мне надо, и мы быстренько убежали, так как я уже не хотела там находиться. Магазин тоже закрывался через 15 минут, мы быстро ушли. Но пока я там находилась, полицию я не видела. Но сотрудница сказала, что они позвонили директору, и вроде как собирались вызывать, — делится жительница Красногорска.

Чем закончилась эта история, женщина не знает. В местных чатах, по ее словам, никто об этом не писал.

Ранее сообщалось что мальчика Глеба, который стал жертвой взрыва в Красногорске, 12 ноября перевели в реанимацию. Его состояние резко ухудшилось. Ребенку удалось сохранить лишь мизинец на правой руке. Остальные пальцы пришлось ампутировать.

