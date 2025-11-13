Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 13:57

Мальчика из Красногорска с оторванными пальцами перевели в реанимацию

Мальчика Глеба, который стал жертвой взрыва в Красногорске, перевели в реанимацию, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на маму ребенка. По информации авторов, состояние мальчика с ампутированными пальцами резко ухудшилось.

Авторы сообщили, что ребенок находится в палате интенсивной терапии. Накануне мальчику оторвало пальцы после взрыва мины-ловушки.

Отмечается, что мальчику удалось сохранить лишь мизинец на правой руке. Остальные пришлось ампутировать. Медики сообщили, что ткани и кости кисти ребенка раздробило, восстановить их оказалось невозможно. Директор ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко рассказала, что мальчика оперировали в течение 6,5 часа. По ее словам, теперь с пациентом будут работать психологи и реабилитологи.

Ранее юрист Иван Соловьев заявил, что трагедия в Красногорске может быть связана с использованием мин-ловушек, аналогичных тем, которые применяются ВСУ в новых регионах. По его словам, это первый тревожный знак, требующий повышенного внимания и принятия соответствующих мер предосторожности.

