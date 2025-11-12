Россиян предупредили о риске появления мин-ловушек

Трагедия в Красногорске может быть связана с появлением мин-ловушек, подобных тем, что используют ВСУ в новых регионах, заявил полковник милиции в отставке, член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, юрист Иван Соловьев. По словам эксперта, это первый тревожный сигнал, требующий особого внимания и мер предосторожности.

Часто на новых территориях, вот я когда бываю там, действительно, отступая, ВСУ подобные мины-ловушки оставляют и разбрасывают их с конфетами, в детских игрушках, в деньгах и так далее. И это действительно очень серьезная проблема, подрываются детки. Против детей это все делается. Поэтому тревожно, не появилась ли здесь такая жуткая практика. Не завозятся ли эти устройства страшные, не попадают ли уже в Россию и не собираются ли здесь какими-то пособниками этих негодяев, — сказал Соловьев.

Он призвал предупреждать россиян и особенно детей, что что ни в коем случае нельзя поднимать предметы, даже если они имеют привлекательный вид. Случай в Красногорске он назвал первым тревожным сигналом.

Поэтому вот здесь я бы сосредоточился. Помочь-то помогут ему. Вопрос, откуда это взялось и получит ли это распространение печальное, — заключил эксперт.

В Красногорске девятилетний мальчик получил травмы руки при взрыве на детской площадке. Инцидент произошел около спортивной школы на Пионерской улице, когда ребенок направлялся на тренировку. Свидетели быстро оказали первую помощь, наложив шапку на раненое место, чтобы предотвратить заражение. После этого пострадавшего срочно доставили в больницу.