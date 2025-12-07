«Очевиден украинский след»: юрист Соловьев — о деле Долиной, квартирных ОПГ

Пенсионеры-мошенники за последнее время оставили без денег и квартир тысячи россиян, а выражение «эффект Долиной» уже стало нарицательным. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в интервью NEWS.ru объяснил, что не так с делом о продаже квартиры певицы, правда ли пожилые продавцы находятся под влиянием злоумышленников, при чем тут Украина и как не стать жертвой жесткого обмана.

«Право вывернули мехом вниз»

— Иван Николаевич, как вы относитесь к делу Ларисы Долиной? Справедливо ли решение суда?

— Статус, связи и боязнь признать собственную ошибку стали причиной того, что гражданское право, по делу Долиной, вывернули мехом вниз, а все три инстанции проштамповали нужное влиятельной даме решение. Теперь если сделка была совершена «под принуждением» и продавец не понимал, что делает, ее можно признать недействительной. Судебное извращение в пользу певицы позволяет ей не возвращать деньги покупателю. В основе этого лежит психолого-психиатрическая экспертиза: мол, Долина отдала деньги мошенникам не по своей неосмотрительности, а по злому умыслу других лиц. А лица эти, может быть, сидят в Днепре, в кол-центре.

— Вы считаете, что Долина стала жертвой украинских мошенников?

— С моей точки зрения, на 90% — да. Но нужно отметить, что все заседания по ее делу проводились в закрытом режиме. Присутствующие там давали подписку о неразглашении. Это говорит о том, что был применен весь возможный ресурс, чтобы этот вопрос быстрее закрыть. Все, что гуляет в Сети, запущено либо ее пиарщиками, либо является домыслами.

Сказать точно, что произошло, можно только ознакомившись с материалами дела. Все это закрыто. Но, судя по тому, что говорила Долина, и исходя из анализа схемы со звонками от сотрудников ФСБ, для меня очевиден украинский след.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Раз — и 50 миллионов к карману прилипло»

— Как вы считаете, пенсионеры, которые продают квартиры, а потом требуют их обратно, — мошенники? Или они действительно оказались под влиянием преступников?

— Думаю, что некоторые пенсионеры умышленно действуют по такой схеме. Сейчас появился некий отработанный алгоритм, как вернуть проданную квартиру и не отдавать полученные за нее деньги. Схема заключается в том, что после продажи пенсионер пишет заявление в полицию, мол, он находился под влиянием. Он приносит заключение психиатрической экспертизы, которая подтверждает неспособность отвечать за свои действия во время сделки. Возбуждаются дела.

Но я считаю, что этим занимаются целые преступные группы, в которые могут входить юристы, психиатры, полицейские, риелторы, нотариусы. Первые помогают подать документы и отстаивать свою «невменяемость», вторые подделывают заключение экспертизы, третьи — возбуждают дела… Предполагаю, что все они в результате получают немаленький доход. Для них игра стоит свеч: раз — и 50 миллионов к карману прилипло.

— Каких людей, по вашему мнению, мошенники в первую очередь берут в оборот?

— Одиноких. Скорее всего, их искали по записям о переходе права собственности в Росреестре, через риелторские агентства или нотариусов. Методов предостаточно, чтобы составить целую базу таких стариков.

— Почему преступников, в том числе и пенсионеров, не привлекают к ответственности?

— Потому что внешне их действия не содержат состава преступления. Пока не будет доказан преступный умысел, наказать их нельзя.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Вердикт суда может быть разным»

— Что делать покупателям, которые остались без квартиры и без денег, но с ипотеками?

— Идти по всем судебным инстанциям. Нужно обжаловать решение суда, искать огрехи в схеме, которая была реализована с участием бабушки. Во-первых, стоит поискать ошибки в психолого-психиатрической экспертизе, возможно, настаивать на повторной. Во-вторых, важно изучить материалы уголовного дела: есть ли в нем обвиняемые, какие следственные действия были проведены. Перепроверять нужно все. Но вообще я советую временно воздержаться от подобных сделок. Пока лучше приобретать жилье на первичном рынке.

— Есть ли надежда, что судебная практика изменится и добросовестным покупателям вернут их деньги?

— Думаю, что в итоге практика должна поменяться. За последние полгода зарегистрировано более 5500 похожих дел о продаже квартир. Сейчас они рассматриваются в судах. По 20% из них судебные решения принимаются в пользу добросовестного покупателя — за ним оставляют право собственности на квартиру. Но в 80% случаев суд занимает сторону продавца, то есть пенсионера, и признает сделку недействительной. И тут окончательный вердикт может быть разным: деньги могут постановить вернуть, а могут и оставить все как есть. Тут 50 на 50.

Читайте также:

Телефонные мошенники каждый день обманывают тысячи россиян: тайные схемы

«Ничего не говори маме». Мошенники наживаются на школьниках: как защититься

«Пользуются горем»: юрист о брачном аферизме и «черных вдовах» бойцов СВО