05 декабря 2025 в 12:50

Юрист считает, что в деле Долиной есть украинский след

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вероятно, в деле Долиной присутствует украинский след, заявил NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, все присутствующие на заседаниях по судебному делу певицы давали подписку о неразглашении. В результате в интернете много домыслов, отметил он.

С моей точки зрения, на 90% — украинский след в деле Долиной есть. Но нужно отметить, что все заседания проводились в закрытом режиме. Присутствующие там давали подписку о неразглашении. Это говорит о том, что певица применила весь свой ресурс, чтобы этот вопрос быстрее закрыть. Все, что гуляет в Сети, запущено либо ее пиарщиками, либо является домыслами, — сказал Соловьев.

Он добавил, что сказать точно, что произошло, можно только после ознакомления с материалами дела, которые закрыты.

Но, судя по тому, что говорила певица, и исходя из анализа схемы со звонками от сотрудников ФСБ, для меня очевиден украинский след, — отметил он.

Ранее сообщалось, что пенсионерка продала ветхую квартиру на Нагатинской набережной. Перед продажей покупатели спросили, находится ли она под влиянием мошенников, на что продавщица отвечала, что нет. Спустя время, узнав о схеме, которая возникла в результате «эффекта Долиной», она решила подать в суд для возвращения жилплощади.

Украина
мошенники
квартиры
продавцы
Иван Соловьев
Лариса Долина
Степанида Королева
С. Королева
