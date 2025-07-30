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30 июля 2025 в 17:05

Юрист Соловьев рассказал, на что мошенники пускают украденные деньги

Юрист Соловьев: мошенники используют украденные средства для спонсирования ВСУ

Иван Соловьев Иван Соловьев Фото: Личный архив Ивана Соловьева

Телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками силовых структур, просят граждан перевести крупные суммы на «защищенные счета», утверждая, что они принадлежат Центробанку, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Он отметил, что на самом деле они используют все средства для спонсирования ВСУ.

Мошенники говорят своим жертвам, что это защищенные счета казначейства и Центробанка, где аккумулируются средства граждан, чтобы их не украли. Но это выдумка! Подобных счетов не бывает. Это счета, через которые аферисты транзитом переводят все в крипту и уводят себе для обогащения и спонсирования ВСУ, — раскрыл Соловьев.

По его словам, из «правоохранительных органов» могут звонить сразу несколько человек, присылать удостоверения, сертификаты и даже копии возбужденных дел, чтобы жертва не сомневалась в истинности того, что они говорят. Для противодействия им необходимо использовать критическое мышление.

Людям нужно включать критическое мышление и брать паузу при принятии решений. Сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить и передавать частную информацию. Нельзя разговаривать по телефону с незнакомыми людьми. Ни в коем случае нельзя им верить, кто бы вам не позвонил, что бы ни сказал, — продолжил Соловьев.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стараются не только обмануть потенциальную жертву, нажившись на этом, но и склонить граждан к совершению преступлений. Людей пытаются склонить к поджогам социальный инфраструктуры, автомобилей и не только.

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