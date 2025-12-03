Потерявший пальцы после взрыва в Красногорске мальчик вышел на тренировку Потерявшего пальцы при взрыве в Подмосковье мальчика будут тренировать бесплатно

Глеб Бровар, потерявший пальцы руки при взрыве неизвестного устройства в подмосковном Красногорске 11 ноября, вышел на первую тренировку после выписки из больницы, сообщил Telegram-канал Mash, опубликовав соответствующие кадры. 10-летнего мальчика пообещали тренировать бесплатно.

Бровар, покинув стены медучреждения четыре дня назад, прямиком отправился в зал. Он решил посмотреть, как занимаются другие ребята, но при поддержке тренеров решил и сам встать на ковер.

При этом ходить в школу Глеб пока не может — он лишился четырех пальцев правой руки. Поскольку мальчик правша, его будут переучивать работать левой рукой. Ребенок продолжает выполнять уроки, но пока в дистанционном формате.

До этого директор медицинского центра Татьяна Шаповаленко сообщала о шестичасовой операции по ампутации части пальцев у пострадавшего. По информации пресс-службы подмосковного Минздрава, программа помощи включала психологическую поддержку и реабилитационные процедуры.

Ранее сообщалось, что пачку денег с подарочной лентой нашли в московском районе Митино в подъезде дома на Пенягинской улице. Очевидцы сразу вызвали полицию, испугавшись, что это могло быть взрывное устройство, похожее на то, что сдетонировало в Красногорске. Уточнялось, что внутри пачки саперы ничего подозрительного не обнаружили.