Операция нашедшему «взрывную» купюру мальчику продлилась более шести часов Мальчика оперировали более шести часов после взрыва СВУ в Красногорске

Мальчика, у которого в руках взорвалось взрывное устройство в Красногорске, оперировали в течение 6,5 часа, специалистам пришлось ампутировать ему часть пальцев, заявила директор ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко. По ее словам, которые приводит пресс-служба Минздрава Московской области, теперь с пациентом будут работать психологи и реабилитологи.

Мультидисплинарная бригада врачей проводила операцию в течение 6,5 часа. К сожалению, часть пальцев пришлось ампутировать. Вскоре к лечению ребенка присоединятся психологи, реабилитологи и другие специалисты, — отметила она.

Ранее сообщалось, что пачку денег с подарочной лентой нашли в московском районе Митино в подъезде дома на Пенягинской улице. Очевидцы сразу вызвали полицию, испугавшись, что это может быть взрывное устройство, похожее на то, что детонировало в Красногорске. Уточнялось, что внутри пачки саперы ничего подозрительного не обнаружили.

До этого глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что инцидент с мальчиком, лишившимся пальцев из-за купюры с бомбой в Красногорске, мог произойти по вине СБУ. По его словам, с первых дней СВО украинская сторона не гнушается подобными действиями.