Стало известно, как организаторы взрыва в Москве могли собрать СВУ

Организаторы взрыва в Москве могли использовать для сборки самодельного взрывного устройства компоненты, приобретенные на черном рынке, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, доступные там элементы позволяют быстро создать опасное СВУ дистанционного типа.

Откуда у организаторов взрыва в Москве доступ к компонентам для сборки СВУ? К сожалению, сейчас все можно приобрести на черном рынке вооружения. Если они этим занимаются, то у них есть отлаженные каналы поставок, которые нужно выявлять и перекрывать. Знающие люди соберут СВУ быстро и качественно. При современных технологиях особого ума не надо. И сработает оно по звонку телефона — этот сигнал инициирует взрыв, то есть контакты замкнутся. Опытный инструктор может научить любого собирать СВУ дистанционного типа. Наши силовики периодически выявляют каналы поставки. Значит, не все еще выявлены, — пояснил Игнатов.

Ранее представитель столичного управления Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что взрывное устройство сработало в Москве под днищем автомобиля начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. По ее словам, он погиб на месте происшествия от полученных травм.