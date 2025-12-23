В Японии прогремел взрыв химикатов Взрыв химикатов произошел в лаборатории университета Нагои в Японии

В химической лаборатории университета Нагои в Японии произошел взрыв, сообщает издание NHK. По его информации, во время уборки взорвалось неустановленное химическое вещество, три человека получили ранения.

На данный момент три человека получили ранения и получают первую помощь на месте происшествия, — говорится в материале.

Издание отмечает, что инцидент произошел утром 23 декабря при уборке складского помещения лаборатории. Точное количество пострадавших на данный момент уточняется, на месте работают представители профильных служб.

До этого сообщалось, что в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета произошел взрыв гидродинамического стенда. В результате инцидента погибли два человека: руководитель предприятия, изготовившего образец для испытаний, и его несовершеннолетняя дочь. Еще два человека пострадали.

Ранее в Магадане в жилой квартире разгерметизировались аэрозольные баллоны для освежителей воздуха, что привело к взрыву. В результате пострадали две женщины, одна из них получила ожоги рук, другая была спасена прибывшими пожарными. Квартира получила повреждения.