Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 08:28

В Японии прогремел взрыв химикатов

Взрыв химикатов произошел в лаборатории университета Нагои в Японии

Скорая помощь в Японии Скорая помощь в Японии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В химической лаборатории университета Нагои в Японии произошел взрыв, сообщает издание NHK. По его информации, во время уборки взорвалось неустановленное химическое вещество, три человека получили ранения.

На данный момент три человека получили ранения и получают первую помощь на месте происшествия, — говорится в материале.

Издание отмечает, что инцидент произошел утром 23 декабря при уборке складского помещения лаборатории. Точное количество пострадавших на данный момент уточняется, на месте работают представители профильных служб.

До этого сообщалось, что в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета произошел взрыв гидродинамического стенда. В результате инцидента погибли два человека: руководитель предприятия, изготовившего образец для испытаний, и его несовершеннолетняя дочь. Еще два человека пострадали.

Ранее в Магадане в жилой квартире разгерметизировались аэрозольные баллоны для освежителей воздуха, что привело к взрыву. В результате пострадали две женщины, одна из них получила ожоги рук, другая была спасена прибывшими пожарными. Квартира получила повреждения.

Япония
университеты
лаборатории
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощное наводнение произошло в американском штате
Смерть Винса Зампелла попала на видео
Петербург потеснили из топ-3 лидеров строительства жилья в России
Появились подробности гибели пятимесячного мальчика в Норильске
Известная российская теннисистка родила от испанского певца
Россиян внезапно атаковали «елочные» клещи
Минцифры может включить новый вид ресурсов в «белый список»
Три российских аэропорта возобновили работу
Казанский назвал трех лучших спортсменов 2025 года
Стало известно, почему суд снова может поддержать Долину
В Турции рассказали, ради чего ЕС может пожертвовать Украиной
Москва пережила самую холодную ночь
Согревающий напиток за 15 минут: рецепт редкого ликера из клюквы
Россиянин бросил сына на винты катера
Во Франции поддержали Вэнса после слов о прекращении финансирования Киева
В Японии прогремел взрыв химикатов
В Совфеде рассказали о льготах, которые положены пенсионерам
Россиянам рассказали, как отличить гонконгский грипп от ОРВИ
Экспресс-десерт на новогодний стол: готовим красивую слоеную елочку
В грузинском городе дотла сгорела главная новогодняя елка
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.