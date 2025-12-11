В лаборатории пермского вуза произошел взрыв

РЕН ТВ сообщает, что в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) произошел взрыв гидродинамического стенда. Согласно публикации, есть пострадавшие — четверо человек, двое из них погибли. На месте работают экстренные службы.

По информации Telegram-канала Mash, среди погибших 10-летний ребенок. Как уточняют авторы канала, ЧП могло произойти из-за сбоя в работе гидродинамического стенда — установки, предназначенной для изучения течения жидкостей и газов.

Ранее в Магадане в жилой квартире разгерметизировались аэрозольные баллоны для освежителей воздуха, что привело к взрыву. В результате пострадали две женщины, одна из них получила ожоги рук, другая была спасена прибывшими пожарными. Квартира получила повреждения. Причиной инцидента, по предварительным данным дознавателя МЧС, могло стать неосторожное курение или неисправность электроснабжения.

До этого в городе Давлеканово Республики Башкортостан произошел взрыв газовоздушной смеси в одном из частных домов. Два человека — 49-летняя женщина и 51-летний мужчина — получили травмы. Женщина позднее скончалась в медицинском учреждении. Пострадавших госпитализировали с ожогами лица и кистей рук, их доставили в реанимацию 18-й городской клинической больницы Уфы.