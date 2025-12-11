Освежители воздуха взорвались в квартире с жильцами В Магадане две женщины пострадали из-за взрыва освежителей воздуха

В Магадане в жилой квартире разгерметизировались аэрозольные баллоны для освежителей воздуха, что привело к взрыву. По информации МЧС России в MAX, пострадали две женщины, квартира также получила повреждения.

Соседи проснулись от шума и криков о помощи. Жители смогли открыть дверь в задымленное помещение, а одна женщина получила ожоги рук во время попыток потушить огонь. Другую россиянку спасли прибывшие пожарные. Обе пострадавшие госпитализированы. Сильного пожара не было: огонь локализовали и потушили на площади около 15 квадратных метров.

Дознаватель ведомства рассказал, что причиной хлопков могла стать разгерметизация баллонов в ванной после возгорания, вероятнее всего спровоцированного неосторожным курением или неисправностью электроснабжения. Инцидент произошел на четвертом этаже шестиквартирного дома.

