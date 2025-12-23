Новый год-2026
Упругая лапша, сочная курица, хрустящие овощи — фунчоза за 20 минут

Фунчоза: быстрый рецепт Фунчоза: быстрый рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Легкая прозрачная лапша и сочные кусочки курицы под соевым соусом — это тот случай, когда ужин получается не только быстрым, но и очень вкусным. Овощи хрустят, курица делает блюдо сытным, а соус связывает все в гармоничную насыщенную смесь.

Для блюда понадобится грудка (примерно 300 г), которую нужно нарезать небольшими полосочками и быстро поджарить, пока мясо не подрумянится. Пока курица готовится, залейте 150 г фунчозы кипятком на 5–7 минут — этого хватит, чтобы она стала мягкой.

Поджаренное куриное филе уберите на тарелку, а в освободившейся сковороде обжарьте овощи: перец, морковку и лук, нарезанные мелко. Закиньте обратно курицу, влейте 3–4 ст. л. соевого соуса, чуть-чуть измельченного чеснока и щепотку сахара для баланса. Смешайте с фунчозой, прогрейте пару минут, чтобы лапша пропиталась соусом.

  • Если хотите более насыщенный вкус, добавьте 1 ч. л. кунжутного масла в самом конце — оно раскроет аромат и сделает блюдо глубже.

Посмотрите рецепт печеночного торта «Король закусок»: вкусно и просто.

