23 декабря 2025 в 14:13

Россиянам рассказали, как изменятся цены на новогодние сладкие наборы

Доцент Щербаченко: к концу 2025 года цены на подарочные наборы вырастут на 10%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Цены на сладкие новогодние наборы могут вырасти на 10% к концу 2025 года, заявил Readovka.news доцент Финансового университета Петр Щербаченко. Он отметил, что на их итоговую стоимость прежде всего влияет состав. Наличие в наборе брендового шоколада, марципана или премиальных конфет существенно увеличивает цену.

На сумме отражается и то, какую упаковку использует изготовитель, подчеркнул Щербаченко. Сладости в жестяных коробках, как правило, дороже тех, что в пластиковой или бумажной обертке. Использование дополнительных элементов, например мягких игрушек, тоже повышает цену.

Лучше всего покупать новогодние наборы с октября до середины ноября. В этот период ассортимент уже достаточно разнообразный, а цены отличаются стабильностью.

Ранее юрист Юрий Митин посоветовал дарить учителям, врачам, государственным и муниципальным сотрудникам недорогие сувениры, цветы или канцелярию. Важно, чтобы стоимость презента не превышала 3000 рублей.

