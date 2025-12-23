Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 14:18

Психолог оценила инициативу о запрете «детского шампанского»

Психолог Резенова: личный пример сработает лучше запретов «детского шампанского»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Личный пример работает лучше запретов, заявила 360.ru практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова. Таким образом она прокомментировала инициативу о предложении депутатов запретить продажу так называемого детского шампанского.

С точки зрения психологии, что бы мы ни говорили, ни запрещали своим детям, работать будет только одно: то, как себя ведут родители. На мой взгляд, всегда адекватнее, полезнее и эффективнее работает то, что родители показывают, — рассказала Резенова.

Психолог отметила, что интерес к алкоголю вызывает не «детское шампанское», а культура потребления дома. По ее словам, во время семейных праздников фокус должен сместиться на общий досуг, а не на застолья.

Ранее диетолог Анастасия Тараско рассказала, что гранатовый и виноградный сок может заменить алкоголь на новогоднем застолье. Она отметила, что в соки можно добавлять газированную воду и различные специи.

психологи
запреты
дети
шампанское
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-депутат Рады оценил возможность завершения СВО в 2026 году
Депозитарий Euroclear разблокировал более $600 млн средств ЕАБР
Орбан раскрыл, как в Европе относятся к конфликту на Украине
Раскрыты данные о резком сокращении американской помощи Украине
Полиция Петербурга задержала наркокурьера с крупной партией веществ
Журналист NYT подал в суд на OpenAI и Google
Названа дата вручения госнаград Путиным
Тайная свадьба, четверо детей, Майами: история любви Курниковой и Иглесиаса
В Госдуме оценили идею введения новой категории ветеранов труда
Долина может подать в суд на автора словосочетания «схема Долиной»
Названо число россиян, ставших банкротами в 2025 году
Раскрыто, кто направил больше всего обращений на прямую линию с Путиным
Лукашенко высказался об уходе от власти
Домашний ликер «Шоколадная метель»: бархатный вкус для особого вечера
Губернаторские елки в Подмосковье посетят более 40 тыс. детей
Скандалы, желтая пресса, личная жизнь: где сейчас Алена Жигалова
В Нижегородской области ликвидируют мощный пожар в районе Сибирского затона
Диетолог напомнила правила безопасного новогоднего застолья
Военэксперт ответил, какие страны Европы могут отказаться от помощи Украине
Раскрыты подробности по делу о вымогательствах в российском морге
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.