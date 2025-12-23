Психолог оценила инициативу о запрете «детского шампанского»

Личный пример работает лучше запретов, заявила 360.ru практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова. Таким образом она прокомментировала инициативу о предложении депутатов запретить продажу так называемого детского шампанского.

С точки зрения психологии, что бы мы ни говорили, ни запрещали своим детям, работать будет только одно: то, как себя ведут родители. На мой взгляд, всегда адекватнее, полезнее и эффективнее работает то, что родители показывают, — рассказала Резенова.

Психолог отметила, что интерес к алкоголю вызывает не «детское шампанское», а культура потребления дома. По ее словам, во время семейных праздников фокус должен сместиться на общий досуг, а не на застолья.

Ранее диетолог Анастасия Тараско рассказала, что гранатовый и виноградный сок может заменить алкоголь на новогоднем застолье. Она отметила, что в соки можно добавлять газированную воду и различные специи.