19 февраля 2026 в 13:21

В России нашли способ борьбы с онлайн-казино

Депутат Иванов призвал запретить рекламу азартных игр в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России необходимо ввести тотальный запрет на рекламу азартных игр и усилить блокировку онлайн-казино для борьбы с растущей угрозой лудомании, заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, проблема приобрела угрожающие масштабы: около 20 млн россиян являются постоянными игроками, а нелегальный оборот этого рынка оценивается в 2–3 трлн рублей в год.

Проблема онлайн-казино в России приобрела угрожающие масштабы: около 20 млн граждан относят себя к постоянным игрокам, а объем нелегального сегмента оценивается в 2–3 трлн рублей в год. Это не просто цифры — за каждой из них стоят разрушенные семьи, миллионы рублей, ушедшие из реальной экономики в тень, и тысячи людей, попавших в тяжелую игровую зависимость. Необходимо кардинально усилить блокировку таких ресурсов. Во-первых, нужен жесткий механизм, который позволит запрещать не конкретные страницы, а целые платежные экосистемы, через которые проходят деньги игроков. Во-вторых, необходим тотальный запрет на любую рекламу азартных игр. Она формирует у людей опасное отношение к игре как к легкому способу заработка, — пояснил Иванов.

Он добавил, что государство будет использовать новые механизмы, такие как закон о самозапрете на азартные игры, однако этого может быть недостаточно, поэтому следует выстроить систему, не позволяющую легализовать выигрыши из нелегальной сферы. По мнению депутата, цена возможных налоговых поступлений в 100 млрд рублей несопоставима с угрозой здоровью нации.

В-третьих, мы должны использовать новые законодательные механизмы для борьбы с лудоманией в РФ. С 1 сентября 2026 года вступает в силу закон о самозапрете на азартные игры. Это хороший инструмент для тех, кто осознает свою зависимость, но этого мало. Нужно создать систему, при которой любой выигрыш в онлайн-казино не может быть легализован. Платежи в адрес таких организаций должны автоматически блокироваться. Особую тревогу вызывает инициатива о возможной легализации онлайн-казино. Да, чиновники говорят о 100 млрд рублей налоговых поступлений. Но цена этих денег — миллионы судеб наших граждан. Мы не можем торговать здоровьем нации ради сиюминутной выгоды, — подытожил Иванов.

Ранее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях порядка 2 трлн рублей. По его словам, существуют также нелегальные букмекеры, чьи доходы сложно предсказать, поэтому траты граждан на ставки могут превышать озвученный показатель.

