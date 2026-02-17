Зимняя Олимпиада — 2026
Минфин подсчитал траты россиян на букмекеров

Россияне тратят на букмекеров порядка 2 трлн рублей в год

Россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях порядка 2 трлн рублей, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Он добавил, что существуют также нелегальные букмекеры, чьи доходы сложно предсказать, поэтому траты граждан на ставки могут превышать озвученный показатель.

Наши граждане тратят в букмекерах порядка 2 трлн рублей в год. Это огромные деньги. Мы хотели через букмекеров создать механизмы информирования граждан, во-первых. Во-вторых, эти деньги все-таки можно потратить на какие-то иные цели, инвестировав в том числе в целях улучшения своего благосостояния и добавляя деньги в экономику, — заявил спикер.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов выразил мнение, что в России вместо легализации онлайн-казино необходимо повысить налог на прибыль для букмекеров и игорных заведений до 50%. По его словам, предложенное изменение законодательства поможет пополнить государственный бюджет и не приведет к росту лудоманов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев выступил за запрет ставок на спорт через интернет. Он также выразил обеспокоенность тем, что примерно 15 млн россиян пользуются услугами букмекеров.

