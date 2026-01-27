В Госдуме нашли способ пополнить госбюджет без легализации онлайн-казино

В России необходимо до 50% повысить налог на прибыль для букмекеров и игорных заведений вместо легализации онлайн-казино, заявил NEWS.ru руководитель фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, данное нововведение поможет пополнить государственный бюджет и не приведет к росту лудоманов.

«Справедливая Россия» предлагает Минфину вместо легализации онлайн-казино массу других способов пополнения бюджета, в том числе за счет игорного бизнеса. Для букмекеров, игорных заведений мы предлагаем повысить налог на прибыль до 50%, а также в среднем вдвое увеличить ставки на определенные налоговые объекты: игорные столы, автоматы и другие. Это принесет деньги в государственный бюджет и ограничит растущие сверхприбыли игорных заведений, которых в режиме офлайн достаточно. А вот расширять этот бизнес на азарте людей не нужно! — сказал Миронов.

Ранее сообщалось, что в России могут легализовать онлайн-казино. По предварительной информации СМИ, министр финансов Антон Силуанов уже обратился с такой инициативой к президенту Владимиру Путину. Предлагается создать оператора, который бы отчислял не менее 30% от выручки с такой деятельности.