В Госдуме нашли способ борьбы со ставками на спорт

В России следует ввести запрет на ставки на спорт через интернет, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев. По его мнению, эта мера не только сократит доходы букмекерских компаний, но и защитит детей от риска развития лудомании.

На сегодняшний день ставки являются огромной проблемой нашего общества. По статистике, играет 15 млн россиян. Количество суицидов растет, люди проигрывают квартиры. Желание быстро разбогатеть затмевает рассудок людей. Через свой законопроект я призываю запретить онлайн-ставки и оставить возможность заключать их только в букмекерской конторе, придя туда лично. Такой шаг сократит доход этих фирм в 10 раз. К тому же это убережет детей, потому что несовершеннолетние массово делают ставки через телефон, используя чужие аккаунты, хотя это запрещено законом, — высказался Арефьев.

Ранее заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что россияне ежегодно тратят около 2 трлн рублей в букмекерских компаниях. Об этом он сообщил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.