Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 16:08

«Позор!»: во Франции осудили Макрона за торжественный прием для Зеленского

Политик Филиппо назвал позором торжественный прием для Зеленского во Франции

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский Фото: Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X назвал позором торжественный прием, который президент Франции Эммануэль Макрон устроил главе Украины Владимиру Зеленскому. Он напомнил, что все это происходит на фоне коррупционного скандала, который случился в Киеве. Политик призвал французские власти перестать отправлять оружие Украине.

Какой позор! В разгар коррупционного скандала <…> Макрон принимает Зеленского с большой помпой! — написал Филиппо.

Ранее Зеленский заявил, что Киев закупит у Франции 100 истребителей Rafale. Соглашение о поставках украинский президент подписал вместе с Макроном на авиабазе Велизи-Вилакубле. В свою очередь заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов выразил мнение, что Франция сможет предоставить Украине не более 20 истребителей Rafale, несмотря на заявление Киева.

До этого агентство Reuters сообщало, что во время визита Зеленского в Париж Украина и Франция могут согласовать поставки систем ПВО SAMP/T. Франция изучает возможность передачи комплексов противовоздушной обороны из текущих резервов и в рамках будущих заказов.

Франция
Флориан Филиппо
Эммануэль Макрон
Украина
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон внезапно заговорил по-украински
Растлитель с коловратом на лбу: клона Тесака поймали на педофилии
Лучше маринада! Что такое соленад и как его приготовить для любого мяса
Дочка Маликова решила поменять имидж
Кинокритик рассказал об интересном знакомстве с Томом Крузом в России
Станция «Судного дня» упомянула соседнюю с Россией страну в сообщении
Военэксперт спрогнозировал судьбу укрепрайона ВСУ в Гуляйполе
В Госдуме высмеяли собравшегося бороться с коррупцией Зеленского
В МИД России оценили готовность политсил Конго к миру
Мишустин назвал особенность сотрудничества России и Китая в рамках ШОС
Военэксперт назвал срок выхода ВС России к Запорожью
В ДНР сообщили, что ВСУ при отступлении оставляют руины
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
В ШОС оценили инициативу России по созданию совета по развитию
Зеленский прокомментировал коррупцию на Украине
Экс-нардеп ответил, кто может сыграть решающую роль в судьбе Зеленского
Россиян предупредили о последствиях хранения сковородок в духовке
Автоэксперт рассказал, когда купленную машину можно вернуть в салон
В Госдуме раскрыли, что означают слова Писториуса о войне России и НАТО
Знаем, как сделать то самое тесто: рецепт домашних чебуреков — уйдут в ту же секунду
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.