«Позор!»: во Франции осудили Макрона за торжественный прием для Зеленского Политик Филиппо назвал позором торжественный прием для Зеленского во Франции

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X назвал позором торжественный прием, который президент Франции Эммануэль Макрон устроил главе Украины Владимиру Зеленскому. Он напомнил, что все это происходит на фоне коррупционного скандала, который случился в Киеве. Политик призвал французские власти перестать отправлять оружие Украине.

Какой позор! В разгар коррупционного скандала <…> Макрон принимает Зеленского с большой помпой! — написал Филиппо.

Ранее Зеленский заявил, что Киев закупит у Франции 100 истребителей Rafale. Соглашение о поставках украинский президент подписал вместе с Макроном на авиабазе Велизи-Вилакубле. В свою очередь заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов выразил мнение, что Франция сможет предоставить Украине не более 20 истребителей Rafale, несмотря на заявление Киева.

До этого агентство Reuters сообщало, что во время визита Зеленского в Париж Украина и Франция могут согласовать поставки систем ПВО SAMP/T. Франция изучает возможность передачи комплексов противовоздушной обороны из текущих резервов и в рамках будущих заказов.