Макрон обсудил с Трампом судьбу Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по теме поддержки Украины. Переговоры транслировал Елисейский дворец в соцсети X. Разговор продолжался около 40 минут.

Я был в мэрии Сен-Мало, где провел телефонный разговор с несколькими коллегами по вопросу Украины и с президентом Трампом. Эти 40 минут мы проводили обсуждения, чтобы попытаться продвинуться по теме, которая волнует всех нас, — сказал Макрон.

Ранее Макрон заявил, что европейские лидеры обладают большим потенциалом для содействия мирному разрешению украинского кризиса. По его словам, у стран ЕС есть «много карт на руках» для продвижения переговорного процесса и они уже наблюдают ряд позитивных сигналов.

В то же время европейские страны опасаются обвинений со стороны Трампа в срыве мирных переговоров. Есть вероятность, что американский президент может возложить вину на Украину и Евросоюз за препятствование достижению соглашения, особенно на фоне потери Киевом стратегических позиций на фронте.