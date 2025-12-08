ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 20:43

Зеленский сбежал от журналистов после переговоров со Стармером

Зеленский ушел после переговоров со Стармером без комментариев для СМИ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне воздержался от комментариев для СМИ, передает «Страна.ua». Французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц покинули резиденцию на Даунинг-стрит раньше.

На пресс-конференции перед переговорами Стармер заявил, что обсуждение урегулирования находится в «критической стадии». Зеленский между тем отметил, что Киев не сможет обойтись без помощи США и Евросоюза.

Многие из вопросов, которые нам предстоит обсудить, очень важны для единства Европы и Украины, а также единства Европы, Украины и США, — отметил украинский президент.

Макрон в свою очередь подчеркнул, что у союзников Киева «много козырей». Он привел в пример финансирование поставок техники и вооружения Украине, а также экономические последствия санкций, введенных США и Европой против России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в Зеленском, который до сих пор, по его словам, не ознакомился с его проектом мирного соглашения. Глава Белого дома отметил, что окружение украинского лидера высоко оценило предложение, но его мнение остается неизвестным.

