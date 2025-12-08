ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 20:52

Российская школьница случайно проглотила зубную щетку

В Татарстане медики спасли проглотившую зубную щетку школьницу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Татарстане хирурги Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах успешно удалили зубную щетку длиной 19 сантиметров из желудка 13-летней пациентки, сообщила пресс-служба учреждения. Девочка была доставлена в детскую больницу Казани с симптомами, указывавшими на проглатывание инородного предмета.

Диагностика подтвердила наличие зубной щетки, которая частично застряла в пищеводе, а частично опустилась в желудок, создавая реальную угрозу перфорации и травмирования внутренних органов.

Врач-хирург Дамир Хузин пояснил, что, по предварительной версии, причиной происшествия стала неожиданная физиологическая реакция — например, резкий вдох или даже смех в процессе чистки зубов. Это могло вызвать непроизвольный спазм мышц глотки, который протолкнул щетку глубже по пищеводу. Благодаря естественной эластичности пищевода предмет, несмотря на значительную длину, смог продвинуться до желудка.

Для извлечения опасного объекта медики выполнили эндоскопическую операцию. Этот щадящий малоинвазивный метод позволил безопасно удалить щетку через естественные пути без разрезов.

Ранее в Москве молодой человек попал в больницу с электрической зубной щеткой в заднем проходе. Врачи смогли извлечь инородный предмет, состояние пациента стабилизировали, его отпустили домой.

