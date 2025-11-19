Москвич попал в больницу с зубной щеткой в заднем проходе

В Москве молодой человек попал в больницу с электрической зубной щеткой в заднем проходе, сообщил Telegram-канал SHOT. Врачи смогли извлечь инородный предмет, состояние пациента стабилизировали, его отпустили домой.

Как отметил канал, 19-летний юноша включил щетку на максимально активный режим, однако чистящая насадка оторвалась, а основная часть прибора застряла. Блок вибрировал больше часа, и молодой человек не смог самостоятельно справиться с проблемой и сообщил семье, после чего ему вызвали скорую помощь.

Ранее жительница Санкт-Петербурга три дня ходила с огурцом во влагалище, чтобы отомстить мужу за измену, но в итоге получила сепсис. 54-летняя женщина узнала от знакомых о неверности супруга, который на месяц уехал к себе на родину.

До этого студент из Москвы был экстренно госпитализирован с 20-сантиметровым огурцом в прямой кишке. Молодой человек поместил овощ в свой задний проход на спор с одногруппником, надеясь выиграть стипендию. В итоге огурец застрял в кишечнике, потребовалась операция.