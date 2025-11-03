Студент вставил в анус огромный огурец ради стипендии и уехал в больницу В Москве врачи извлекли из заднего прохода студента 20-сантиметровый огурец

Студент из Москвы был экстренно госпитализирован с 20-сантиметровым огурцом в прямой кишке, сообщает Telegram-канал Mash. Молодой человек поместил овощ в свой задний проход на спор с одногруппником, надеясь выиграть стипендию.

Попытка проведения рискованного эксперимента завершилась неудачей — огурец застрял в кишечнике, что потребовало вызова бригады скорой помощи, говорится в публикации. Медики доставили пострадавшего в медицинское учреждение, где ему провели срочную операцию.

Ранее в пресс-службе Минздрава Челябинской области сообщили, что врачи извлекли силиконовый глаз из кишечника ребенка. По словам матери мальчика, он употреблял мармелад в форме глаз и в процессе игры мог случайно проглотить данный предмет вместо конфеты.

Кроме того, в пресс-службе Минздрава Башкирии сообщили, что врачи в Уфе извлекли колпачок от ручки из бронха девятилетнего ребенка. После проведенной операции мальчик был выписан из медицинского учреждения. Пациент поступил с симптомами затрудненного дыхания и дискомфорта в груди, а в ходе бронхоскопии с применением щадящей малоинвазивной методики было обнаружено и удалено инородное тело.