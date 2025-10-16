Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 13:38

В Уфе девятилетний ребенок вдохнул колпачок от ручки и попал в больницу

В Уфе врачи спасли ребенка с колпачком от ручки в бронхе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе врачи спасли девятилетнего ребенка с колпачком от ручки в бронхе, сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии в своем Telegram-канале. Через некоторое время после операции мальчика выписали из больницы.

В правом бронхе было обнаружено пластиковое инородное тело, невидимое на рентгеновском снимке — это был наконечник ручки, — говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, ребенок попал в медучреждение с затрудненным дыханием, а также с ощущением дискомфорта в грудной области. В ходе бронхоскопии у мальчика обнаружили инородное тело, его удалили с помощью щадящей малоинвазивной техники.

Ранее в Москве врачи больницы имени З. А. Башляевой спасли пятилетнюю девочку, проглотившую кулон. Инцидент произошел во время игры. Украшение могло застрять в пищеводе ребенка, нарушить проходимость кишечника и повредить стенки ЖКТ. Медикам удалось извлечь инородное тело с помощью эндоскопа.

До этого в Новосибирске медики оказали экстренную помощь местному жителю, случайно проглотившему саморез во время ремонтных работ. Мужчина держал крепежный элемент во рту, когда произошел несчастный случай. Врачи отмечали высокий риск повреждения пищевода, что потребовало срочной госпитализации.

Россия
Уфа
дети
врачи
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заявил об успехах России в строительстве малых АЭС
Зеленский обратился к миру с призывом о давлении на Россию
Бабкина призвала перестать считать народный жанр третьесортным
Появилось видео выжигающего удара по сосредоточению ВСУ в районе Волчанска
«Планы грандиозные»: Бабкина заговорила о совместной песне с SHAMAN
Погода в Москве в пятницу, 17 октября: ждать ли сильных дождей и потепления
Налим и щука зимой на Амуре: секреты выбора рыболовных снастей
Путин высказался о роли России на международном нефтяном рынке
В Британии изобрели инновационный метод слежки за ворами в магазинах
Врач назвал продукты, опасные для заражения ботулизмом
«Только предлог»: энергетик о требовании США к Индии не закупать нефть в РФ
«Все поднаелись»: Бабкина объяснила всплеск популярности народного жанра
Путин озвучил приятный прогноз насчет мирового спроса на нефть
Онищенко раскрыл, можно ли заразиться COVID и гриппом одновременно
Путин раскрыл, чем обернулся для Европы отказ от российских энергоносителей
«Является продуктом слияния»: академик РАН объяснил природу «стратуса»
Студенты посоревнуются за денежный приз при создании чат-ботов для MAX
Россиянам перечислили самые трендовые цвета зимнего сезона
«Всегда облагородит»: Бабкина о моде на кокошники
Россиянка обманула десятки семей, обещая суррогатное материнство
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.