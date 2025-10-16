В Уфе девятилетний ребенок вдохнул колпачок от ручки и попал в больницу

В Уфе врачи спасли девятилетнего ребенка с колпачком от ручки в бронхе, сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии в своем Telegram-канале. Через некоторое время после операции мальчика выписали из больницы.

В правом бронхе было обнаружено пластиковое инородное тело, невидимое на рентгеновском снимке — это был наконечник ручки, — говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, ребенок попал в медучреждение с затрудненным дыханием, а также с ощущением дискомфорта в грудной области. В ходе бронхоскопии у мальчика обнаружили инородное тело, его удалили с помощью щадящей малоинвазивной техники.

Ранее в Москве врачи больницы имени З. А. Башляевой спасли пятилетнюю девочку, проглотившую кулон. Инцидент произошел во время игры. Украшение могло застрять в пищеводе ребенка, нарушить проходимость кишечника и повредить стенки ЖКТ. Медикам удалось извлечь инородное тело с помощью эндоскопа.

До этого в Новосибирске медики оказали экстренную помощь местному жителю, случайно проглотившему саморез во время ремонтных работ. Мужчина держал крепежный элемент во рту, когда произошел несчастный случай. Врачи отмечали высокий риск повреждения пищевода, что потребовало срочной госпитализации.