16 октября 2025 в 12:20

Медики спасли проглотившую кулон пятилетнюю девочку в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве врачи больницы имени З. А. Башляевой спасли пятилетнюю девочку, проглотившую кулон, пишет «Москва 24» со ссылкой на столичный Департамент здравоохранения. Инцидент произошел во время игры.

Украшение могло застрять в пищеводе ребенка, нарушить проходимость кишечника и повредить стенки ЖКТ. Медикам удалось извлечь инородное тело с помощью эндоскопа. После манипуляций девочка восстановилась. Когда состояние ребенка стабилизировалось, его выписали домой.

Ранее в Екатеринбурге хирурги детской горбольницы № 9 провели успешную операцию пятилетней девочке, проглотившей 10 магнитных шариков. Попав в желудок, инородные предметы образовали опасную пятисантиметровую цепочку.

До этого в казахстанском городе Шымкент 38-летний местный житель был госпитализирован после того, как проглотил 26 ручек. Инцидент произошел в ходе спора между двумя приятелями.

