Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 11:11

Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки

В Екатеринбурге врачи достали из желудка девочки 10 магнитных шариков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге хирурги детской горбольницы №9 провели успешную операцию пятилетней девочке, проглотившей 10 магнитных шариков, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Попав в желудок, инородные предметы образовали опасную пятисантиметровую цепочку.

Врачи предупредили, что подобная ситуация создавала прямую угрозу жизни ребенка — без своевременного вмешательства мог развиться перитонит с летальным исходом. В ходе хирургического вмешательства все магниты были извлечены.

После операции в течение 10 дней девочка проходила восстановительную терапию в отделении неотложной хирургии. Сейчас юная пациентка уже выписана домой, ее жизни ничто не угрожает.

Ранее в польском городе Гожув-Велькопольский 11-летний школьник сознательно проглотил петарду, стремясь повторить опасный челлендж из социальных сетей. Пиротехническое устройство не сдетонировало в пищеварительном тракте ребенка.

Кроме того в Новосибирске медики оказали экстренную помощь местному жителю, случайно проглотившему саморез во время ремонтных работ. Мужчина держал крепежный элемент во рту, когда произошел несчастный случай. Врачи отмечали высокий риск повреждения пищевода, что потребовало срочной госпитализации.

Екатеринбург
дети
врачи
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола
Две иностранки пытались вывезти меха из России на миллионы рублей
Суд вынес приговор по делу о хищениях на заводе «Телта»
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.