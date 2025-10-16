Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки В Екатеринбурге врачи достали из желудка девочки 10 магнитных шариков

В Екатеринбурге хирурги детской горбольницы №9 провели успешную операцию пятилетней девочке, проглотившей 10 магнитных шариков, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Попав в желудок, инородные предметы образовали опасную пятисантиметровую цепочку.

Врачи предупредили, что подобная ситуация создавала прямую угрозу жизни ребенка — без своевременного вмешательства мог развиться перитонит с летальным исходом. В ходе хирургического вмешательства все магниты были извлечены.

После операции в течение 10 дней девочка проходила восстановительную терапию в отделении неотложной хирургии. Сейчас юная пациентка уже выписана домой, ее жизни ничто не угрожает.

Ранее в польском городе Гожув-Велькопольский 11-летний школьник сознательно проглотил петарду, стремясь повторить опасный челлендж из социальных сетей. Пиротехническое устройство не сдетонировало в пищеварительном тракте ребенка.

Кроме того в Новосибирске медики оказали экстренную помощь местному жителю, случайно проглотившему саморез во время ремонтных работ. Мужчина держал крепежный элемент во рту, когда произошел несчастный случай. Врачи отмечали высокий риск повреждения пищевода, что потребовало срочной госпитализации.