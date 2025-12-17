Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 09:41

Стало известно, когда ИИ начнет помогать черным хакерам писать вирусы

ГК «Солар»: хакеры начнут привлекать ИИ для написания вирусов в 2026 году

Искусственный интеллект Искусственный интеллект Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Так называемые черные хакеры станут массово применять искусственный интеллект для генерации простого вредоносного ПО в 2026 году, заявили РИА Новости в пресс-службе ГК «Солар». По словам экспертов, подобное уже наблюдалось и раньше.

Низкоквалифицированные злоумышленники будут массово использовать ИИ для генерации простого вредоносного ПО — тем более признаки потенциального использования этого метода эксперты видели в расследованиях целевых атак в этом году, — подчеркнули в компании.

Ранее хакеры из группировок PalachPro и Eye Of Sauron взломали сервер одесского морского порта, одного из важнейших для Украины. Они получили доступ ко всей секретной документации портовой администрации и записям с камер видеонаблюдения критически важного объекта.

До этого в Японии задержали несовершеннолетнего хакера по обвинению в крупной кибератаке с применением ИИ. По данным полиции, 17-летний житель Осаки использовал чат-бот ChatGPT для разработки вредоносной программы и получения несанкционированного доступа к информации.

хакеры
вирусы
искусственный интеллект
злоумышленники
технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китай встал на сторону России в ситуации с замороженными активами
В Москве затопило склады с техникой Apple на 30 млн рублей
Автоэксперт раскрыл, как изменилось отношение россиян к ремонту машин
Главврач устроил шоу «Большой брат» в стенах своей больницы
ФИФА пошла навстречу футбольным болельщикам в вопросе билетов
Венесуэла жестко ответила на притязания США
Путин исполнил новогодние мечты детей
Московский тиктокер выпил свою кровь и едва не умер
Помощница Винокура ответила на слухи о завершении карьеры юмориста
Салат с кальмарами на Новый год: яркий хит стола
Внука и его деда застрелили при попытке мобилизации под Херсоном
Винокур окончательно отказался от карьеры ведущего
Сотни эстонцев стоят в очередях на границе, чтобы попасть в Россию
ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область
Российские «Ярсы» вышли на боевое патрулирование в Сибири
ФСБ задержала отца и дочь, планировавших перейти на сторону Киева
Суд обязал 10 россиян выплатить Долиной 67 млн рублей
Вучич раскрыл, чью сторону займет Сербия в конфликте России и Европы
«Слабые звенья» рынка: что мешает стабильным поставкам в регионах
В Госдуме нашли способ, как защитить россиян от «бабушкиных схем»
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.