Стало известно, когда ИИ начнет помогать черным хакерам писать вирусы ГК «Солар»: хакеры начнут привлекать ИИ для написания вирусов в 2026 году

Так называемые черные хакеры станут массово применять искусственный интеллект для генерации простого вредоносного ПО в 2026 году, заявили РИА Новости в пресс-службе ГК «Солар». По словам экспертов, подобное уже наблюдалось и раньше.

Низкоквалифицированные злоумышленники будут массово использовать ИИ для генерации простого вредоносного ПО — тем более признаки потенциального использования этого метода эксперты видели в расследованиях целевых атак в этом году, — подчеркнули в компании.

Ранее хакеры из группировок PalachPro и Eye Of Sauron взломали сервер одесского морского порта, одного из важнейших для Украины. Они получили доступ ко всей секретной документации портовой администрации и записям с камер видеонаблюдения критически важного объекта.

До этого в Японии задержали несовершеннолетнего хакера по обвинению в крупной кибератаке с применением ИИ. По данным полиции, 17-летний житель Осаки использовал чат-бот ChatGPT для разработки вредоносной программы и получения несанкционированного доступа к информации.